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США ввели пошлины на виски, сыр, вино из Европы
Источник материала: Партизан
Торговое представительство США объявило о введение пошлин на товары из ЕС на сумму 7,5 млрд долларов. Это стало возможным после решения Всемирной торговой организации, которая признала незаконным субсидирование Евросоюзом концерна Airbus, говорится на
«Несколько лет Европа предоставляла крупные субсидии Airbus, которые нанесли серьезный ущерб аэрокосмической отрасли США и ее работникам. Наконец, после 15 лет судебных споров, ВТО признала, что США имеют право принять контрмеры в ответ на незаконные субсидии ЕС», – заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Пошлины начнут действовать с 18 октября. Большинство из них затронут товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании, то есть тех стран, которые субсидировали Airbus. 10-процентные пошлины будут введены на самолеты, 25-процентные – на продукты и другие товары. США оставляют за собой право в любой момент их повысить.
Среди товаров, на которые распространятся пошлины, – шотландский виски, различные виды европейских сыров, оливковое масло, оливки, французские, испанские и немецкие вина, мясные продукты и еще ряд товаров.
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Торговое представительство США объявило о введение пошлин на товары из ЕС на сумму 7,5 млрд долларов. Это стало возможным после решения Всемирной торговой...
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