США ввели пошлины на виски, сыр, вино из Европы

«Несколько лет Европа предоставляла крупные субсидии Airbus, которые нанесли серьезный ущерб аэрокосмической отрасли США и ее работникам. Наконец, после 15 лет судебных споров, ВТО признала, что США имеют право принять контрмеры в ответ на незаконные субсидии ЕС», – заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.





Пошлины начнут действовать с 18 октября. Большинство из них затронут товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании, то есть тех стран, которые субсидировали Airbus. 10-процентные пошлины будут введены на самолеты, 25-процентные – на продукты и другие товары. США оставляют за собой право в любой момент их повысить.









Среди товаров, на которые распространятся пошлины, – шотландский виски, различные виды европейских сыров, оливковое масло, оливки, французские, испанские и немецкие вина, мясные продукты и еще ряд товаров.