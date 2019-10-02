Бывший командующий войсками США в Европе назвал БелАЭС «троянским конем России»

Delfi . «И вот: российские военные — в вашем регионе», — отметил он, передает





Бен Ходжес также высказал надежду, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдений для смягчения положения на случай инцидентов на станции. Литва рассматривает БелАЭС в качестве угрозы национальной безопасности. Она намерена исключить возможность для поставок электроэнергии из нашей страны, а также добиваться ее блокировки в рамках Евросоюза.





Бен Ходжес на следующей неделе посетит Беларусь для участия в форуме «Минский диалог».