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Гибрид термоса и чайника от Xiaomi оценили в 14 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила устройство под названием Yunmi Travel Electric Cup — гибрид термоса и чайника. Об этом
Внутренняя поверхность Yunmi Travel Electric Cup выполнена из нержавеющей стали, емкость — 400 миллилитров, вес — 500 грамм. После отключения от розетки тепло внутри устройства может удерживаться на протяжении трех часов. Также есть возможность кипячения жидкости в течение шести-восьми минут. В наличии также режим с поддержкой постоянной температуры жидкости в 50 °C.
В Китае за Yunmi Travel Electric Cup будут просить около 14 долларов. Появится ли аппарат в других странах, пока не сообщается.
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Появится ли аппарат в других странах за пределами Китая, пока не сообщается.
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