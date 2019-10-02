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На кинофестивале «Евразия. DOC» в Минске обсудили информационные войны

03.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках фестиваля документального кино «Евразия. DOC» в Минске сегодня обсуждали старые и новые средства информационных войн. Круглый стол собрал участников из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Эстонии, передает «МИР 24».

Среди участников были сотрудники телевизионных каналов, представители интернет-ресурсов и печатных СМИ. Они не только обсуждали проблемы, но и поделились впечатлениями от картины «Освободители родной Эстонии». Ее представили на фестивале сегодня. Лента посвящена подвигу эстонских солдат, воевавших в рядах Советской Армии.

«Вал фальсификации, в том числе исторической, такой огромный, что я не удивлюсь, если завтра молодежь не будет знать, кто победил в Великой Отечественной войне, кто ее начинал, да и вообще, что это за война», – сказал председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.

Фестиваль документального кино «Евразия. DOC» проходит в четвертый раз. До конца недели в Минске покажут 28 конкурсных лент.



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Теги: Минск
 
 
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На фестивале документального кино собрались участники из России, Беларуси, Казахстана, Армении и Эстонии, которые обсудили ряд проблем в СМИ.
 
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