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Смерть за язык: кем был удмуртский ученый, который сжег себя в знак протеста
Источник материала: Партизан
Печальная, но поучительная для белорусов история о том, чем для нас закончится "интеграция" с Россией.
10 сентября 2019 года 79-летний ученый Альберт Разин вышел к зданию Государственного совета Удмуртии (РФ) с плакатами, на которых было написано: "Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть" и "Есть ли у меня отечество"?
Он облил себя бензином и чиркнул спичкой. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Но Разина, который получил практически 100% ожогов тела, спасти не удалось: спустя несколько часов он скончался в больнице.
В Ижевске, где живут 600 тысяч человек, ученого многие знали, и новость о его смерти для всех стала шоком. Мало кто мог понять, почему здоровый умный человек, социолог, кандидат философских наук и один из главных знатоков и популяризаторов удмуртской культуры вдруг принял решение добровольно расстаться с жизнью да еще таким жутким способом.
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Человек, который снял самоубийство на видео
Блогер и гражданский активист Андрей Перевозчиков – человек, который утром 10 сентября нажал на камере красную кнопку "запись" и снял, как Разин поджег себя.
По его словам, это была не первая акция, которую ученый проводил в поддержку удмуртского языка и культуры у здания Госсовета. Но он понятия не имел, чем она обернется.
"Он мне показал, какие флаги напечатал, транспаранты. Показал мне обращения, открытое письмо депутатам за обязательное изучение в школах удмуртского языка, – вспоминает Перевозчиков. – Мы сделали рассылку. И он мне сказал, что нужно утром это раздать лично в руки депутатам. А потом он поднес горящую зажигалку к груди и моментально вспыхнул".
32-летний блогер познакомился с ученым три года назад, когда путешествовал по Удмуртии. Его заинтересовали традиционные верования удмуртов, которые поклонялись древним богам. Разин, который был председателем Общественного отделения удмуртских ученых "Тодосчи", консультировал его по этому вопросу.
"Я пришел к удмуртским традиционным верованиям, стал шаманом. Он также был последователем, культовым жрецом", – объясняет блогер.
Сейчас Перевозчиков почти каждое утро приходит к зданию правительства Удмуртии, у которого Разин сжег себя, и кладет на холодный камень гвоздики – в память о ученом. Он вспоминает, что за те три минуты, пока полыхало пламя, Разин не издал ни звука, лишь старался держаться на ногах.
Жена
Юлия Разина – маленькая женщина, закутанная в шарф. Она передвигается тихо, словно прячась от мира, и говорит, что до сих пор не может поверить, что муж не придет домой ужинать.
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Юлия работает в Удмуртском университете методистом, а когда-то и сама училась у доцента Разина: в те времена он обучал работников культуры проводить соцопросы. Между лекциями и практическими работами у Юлии и Альберта возникли чувства, а потом появилась семья и родилась дочь.
Всю жизнь пара прожила в маленькой однокомнатной квартире. Юлия говорит, что ученого вычеркнули из очереди на улучшение жилищных условий в 1994 году, после того, как он открыто выступил против начала военной кампании в Чечне.
"Его вызвали и сказали: мы вас снимаем с очереди на квартиру, и это самое маленькое наказание", – вспоминает женщина. Она замечает, что в прощальной записке Альберт Алексеевич будто извинялся перед ней и дочерью – за то, что так ничего и не нажил.
До начала преподавания в университете Альберт Разин учился в педагогическом институте на учителя биологии. После окончания вуза уехал в далекое село работать учителем и воспитателем в интернате.
Потом несколько лет жил в Москве: днем писал кандидатскую диссертацию по философии – о проблеме формирования личности сельского труженика. А по ночам разгружал вагоны, потому что на стипендию прожить было нельзя.
"Его приглашали в Германию, но он не согласился: сказал, что нужен здесь, у себя на родине", – говорит Юлия.
Она говорит, что хотя самоубийство мужа стало для нее полной неожиданностью, она уважает то, за что он боролся, и считает это осознанным выбором.
"Так получилось, что в наших семьях мы выбрали дорогу удмурта. Нам дано развивать удмуртский путь, – подчеркивает Разина. – А сегодня нам говорят: нечего, мол, развивать, нету у удмуртов пути, тупик. Теперь есть только путь по имени Россия, где все должны стать русскими. И чем быстрее – тем лучше для вас. Так нам говорят".
Разин действительно много раз с горечью повторял: быть сегодня удмуртом в Удмуртии для многих людей архаично и стыдно. Он считал, что это ощущение живет глубоко внутри его народа еще с советских времен, когда разговоры на родном языке властями не приветствовались.
После трагедии, говорит вдова, чиновники дали ей понять, что гибель мужа публично обсуждать не стоит, а в смерти ученого нужно винить лишь его самого. Мол, все знают, это он сам "раскачивал лодку" национального удмуртского единения и на ровном месте создавал проблемы.
Коллега по университету
Коллеги Разина после его самоубийства также разделились пополам. Одни поступок Разина поддержали, другие назвали его "сумасшедшим ученым", а саму проблему сохранения удмуртского языка посчитали надуманной.
Разин же был уверен, что если удмуртский язык умрет, то небольшой удмуртский этнос полностью потеряет корни. Он подкреплял свои опасения статистикой: за последние 8 лет количество людей, владеющих удмуртским языком, сократилось на 30% или более чем на сто тысяч человек.
Декан географического факультета Удмуртского государственного университета Иван Рысин говорит, что хорошо знал Разина, и показывает его скромный рабочий кабинет: полку, стол и металлический сейф с кружками и травяным чаем, которым ученый угощал гостей.
"Вот здесь он работал, здесь он сидел, за этим столом. Тут у него книги лежали, забрал их, видимо. Мы знали, что он борется за это. Он возглавлял Институт человека в университете, проводил конференции "Петровские чтения", – рассказывает Рысин.
"Он меня укорял, что я не знаю языка. Говорил, что это ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, – вспоминает он. – Прямо мне говорил, что он таких людей за полноценных не считает. Обижались на него? Да, я обижался".
Рысин признается, что то, что произошло, "было неожидаемо".
Разин стал активно заниматься проблемами удмуртского населения в начале 90-х: именно тогда он создал первую в регионе национальную организацию "Удмурт кенеш", писал книги и статьи об удмуртской культуре. Теперь, признают коллеги-ученые, продолжать эту работу в регионе будет некому: второго Разина в Удмуртии нет.
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