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"Просто исчезни нафиг" Суд о ДТП под Белоозерском, где погибли взрослые и дети

03.10.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Березе судят водителя "Мерседеса", который сел за руль пьяным и съехал в канал. Машина затонула, в ДТП из десяти человек погибли пять, в том числе трое детей

"Просто исчезни нафиг" Суд о ДТП под Белоозерском, где погибли взрослые и дети
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Снимок, сделанный накануне трагедии на даче. Фото: соцсети

- Ну, виноват, да. Полностью виноват в случившемся. Я, когда садился за руль, чувствовал себя хорошо. У меня не было алкотестера, как я мог знать, что у меня содержится... Это несчастный случай, - оправдывается 31-летний водитель Андрей, обвиняемый в гибели пяти человек.

Жертвами ДТП, которое произошло в Белоозерске 7 июля 2019 года, стали 21-летний Павел, 32-летняя Ирина с 9-летней дочкой Машей и еще двое детей - 9-летний Егор и 4-летняя Маргарита. Все они утонули.

Тогда компания молодых людей с детьми возвращалась с дачи в город. В пятиместном «Мерседесе GL» ехали 10 человек: кроме водителя еще шестеро взрослых и трое детей. На закруглении грунтовой дороги автомобиль съехал в канал и затонул. О водителе известно, что в 2009 году его лишали на три года прав за пьяную езду, а ДТП он совершил на машине отца.


«Детей и внуков верни!»


В суде Березовского района много людей: родственники и знакомые участников процесса. Несмотря на замечания судьи, они перешептываются, комментируют с места реплики обвиняемого.

Первую скамейку заняли потерпевшие - выжившая в аварии Екатерина, которая потеряла двоих детей, и родные других погибших. Когда прокурор зачитывает обвинение и упоминает, что причиной смерти стало утопление, они плачут.

Обвиняемый находится за решеткой. Его задержали и взяли под стражу сразу после ДТП. Потерпевших впервые с момента аварии он увидел только в суде.

На вопросы прокурора и судьи он отвечает односложно. Выглядит растерянным, часто задумывается и говорит: "Не помню", "Не могу сказать".

- На многие вопросы у меня самого нет ответа. Много что хочу сказать... Чтобы простили или хотя бы попытались. Я никому не хотел причинить вреда. Я бы все отдал, чтобы все поменять... - говорит Андрей.

- Но ты живой остался! Ты, сука, живой остался! - выкрикивает с места Екатерина, мать утонувших 9-летнего Егора и 4-летней Маргариты.

- Детей верни! И внуков! Ты показывал, что ты можешь! Ты понимал, что у тебя дети! - не сдерживают эмоций другие.

Согласно материалам дела, в тот день Андрей сел за руль пьяным. Медосвидетельствование показало 1,59 промилле алкоголя в крови.

 Мужчина рассказал, откуда промилле: всю ночь перед аварией он пил - сначала дома перед телевизором 1,5 - 2 литра пива, потом с другом полбутылки водки. Домой пришел примерно в 6 утра. И уже около 11 - 12 дня сел за руль, когда ему позвонили и попросили забрать знакомых с дачи.

В машине дети сидели на руках, два парня залезли в багажник


Андрей приехал на дачу со своим другом. Обратно в город надо было отвезти девятерых человек. Он заявляет в суде, что хотел сделать два рейса, но кто-то предложил забрать всех за раз - и он согласился.

- Дети сзади сидели. Они ж маленькие, на руках и между взрослыми... Александр и Павел сели в багажник...

- Как они сидели? Там есть посадочные места? - уточняет прокурор.

- Нет посадочных мест. На корточках, наверное... - отвечает водитель.

Авария случилась на закруглении грунтовой дороги около канала. Следствие выяснило, что Андрей ехал со скоростью около 90 км/ч, по ощущениям самого водителя скорость была около 70 - 80 км/ч.

- Что пошло не так? - гособвинитель пытается выяснить, почему машина опрокинулась в канал.

- Масса автомобиля, превышение количества людей, скорость, дорожное покрытие... Все в комплексе, наверное, - невнятно перечисляет водитель. - Я пытался нырять, но дыхания не хватало, я даже не дотягивался до автомобиля...

"Что хотите с ним делайте. Я бы его утопила"


Из затонувшей машины смогли выплыть трое мужчин и Екатерина, дети которой остались под водой.

- Помню, воды было до самого потолка... А потом меня как будто подняло, я увидела солнце - и выплыла, - когда женщина восстанавливает события того рокового дня, она не может сдержать слез.

Она помнит, что в машине никто не был пристегнут. Екатерина с парнями и своими детьми сидела сзади. Ее подруга Ирина с 9-летней Машей сидели на переднем пассажирском сидении - они утонули.

- Я глянула в окно и поняла, что мы несемся. Я два раза сказала: "Андрей, тормози, куда ты несешься! Андрей, тормози!" Просто какие-то доли секунды... Маленький рывок машины влево - и все, - рассказывает Екатерина.

Она говорит, что хотя чуть не захлебнулась, ее будто саму собой вынесло из воды. Она выплыла через багажник. До берега ее дотянул кто-то из парней. Выжившим в аварии мужчинам спасать остальных помогал рыбак, который стал очевидцем ДТП.

- Помню, стала кричать, что там дети...

Детей из воды доставали уже спасатели.

Наказать обвиняемого она просит максимально строго. Срывающимся голосом она перечисляет, что сделала бы с водителем:

- Что хотите с ним делайте. Я бы его утопила. Я понимаю, что он отсидит и все равно выйдет... - плачет женщина.

Обвиняемый из СИЗО присылал ей и другим потерпевшим письмо с извинениями и деньги.

- Лучше бы ты вообще ничего не делал. Противно и мерзко от таких писем. Просто исчезни вообще нафиг, - говорит Екатерина в сторону водителя.

Взыскивать моральную компенсацию с обвиняемого она не хочет.

Мать погибшего Павла тоже настаивает на строгом наказании.

- Он жив. А наших детей нет... - тихо произносит женщина с черной повязкой на голове.

Водителя судят по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
 
 
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В Березе судят водителя "Мерседеса", который сел за руль пьяным и съехал в канал. Машина затонула, в ДТП из десяти человек погибли пять, в том числе трое детей
 
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