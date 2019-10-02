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Отличаете ли вы мифы про алкоголь от правды? А давайте проверим

03.10.2019 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. GO.TUT.BY предлагает отметить этот день тестом: отличаете ли вы мифы про алкоголь от правды?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

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3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. GO.TUT.BY предлагает отметить этот день тестом.
 
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