Минчанина уволили за прогул. Работник пошел в суд, его восстановили и выплатили больше 4000 рублей

Источник материала: Tut.by

Работник одного из минских госпредприятий, которого уволили за прогул, через суд добился восстановления на работе. Об этом сообщают в прокуратуре Минска. Работник также получит средний заработок за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суд Заводского района Минска признал незаконным увольнение за прогул без уважительной причины и принял решение восстановить работника. В его пользу взыскали средний заработок за время вынужденного прогула (3 587 рублей), а также компенсацию морального вреда (790 рублей). В госбюджет предприятие должно перечислить госпошлину в 326 рублей. Наниматель уже перечислил эти деньги.

Прокуратура Заводского района Минска подала исковое заявление в суд Минского района. Причина — нанесенный ущерб госпредприятию его руководителем, которые уволили работника.

С руководителя, которые уволили работника за прогул, в итоге взыскали деньги в пользу предприятия.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены — в пользу госпредприятия в порядке возмещения ущерба взысканы и уже поступили на счет 3355 рублей. К слову, суд уменьшил сумму ущерба с учетом стажа работы должностного лица и его материального положения», — сообщают в прокуратуре Минска.