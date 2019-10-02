ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российская спортсменка Анастасия Янина выступит за Беларусь на Олимпиаде

03.10.2019 12:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было принято решение о смене гражданства некоторых атлетов и возможности подготовки их в составе новых команд к XXXII летним Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.


Фото: НОК

Исполком МОК одобрил смену спортивного гражданства 25-летней Анастасии Яниной (академическая гребля) с российского на белорусское, спортсменка сможет принять участие в Играх в Токио.

Кроме того, МОК разрешил Екатерине Веденеевой (художественная гимнастика) сменить гражданство с российского на словенское, Томеру Голомбу (дзюдо, Израиль) выступать за Польшу, украинскому борцу Павлу Олейнику — за Венгрию, а пловцу из сборной Сербии Себастьяну Шабо также представлять Венгрию.

В сезоне 2019 года Анастасия Янина и Елена Фурман (на фото выше) завоевали золото на чемпионате Европы по академической гребле, который проходил в Люцерне (Швейцария).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МОК одобрил ее переход в сборную Беларуси по академической гребле.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Работник выходит поесть и падает». В каких случаях травму во время обеда признают производственной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика