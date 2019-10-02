Российская спортсменка Анастасия Янина выступит за Беларусь на Олимпиаде

Источник материала: Tut.by

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было принято решение о смене гражданства некоторых атлетов и возможности подготовки их в составе новых команд к XXXII летним Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.



Фото: НОК

Исполком МОК одобрил смену спортивного гражданства 25-летней Анастасии Яниной (академическая гребля) с российского на белорусское, спортсменка сможет принять участие в Играх в Токио.

Кроме того, МОК разрешил Екатерине Веденеевой (художественная гимнастика) сменить гражданство с российского на словенское, Томеру Голомбу (дзюдо, Израиль) выступать за Польшу, украинскому борцу Павлу Олейнику — за Венгрию, а пловцу из сборной Сербии Себастьяну Шабо также представлять Венгрию.

В сезоне 2019 года Анастасия Янина и Елена Фурман (на фото выше) завоевали золото на чемпионате Европы по академической гребле, который проходил в Люцерне (Швейцария).