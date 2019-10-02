«Работник выходит поесть и падает». В каких случаях травму во время обеда признают производственной

Источник материала: Tut.by

Травму, которую работник получил в обеденное время, не всегда могут признать производственной. В каких ситуациях будет считаться производственной, рассказали профсоюзы. Напомним, в Беларуси растет число работников, погибших или травмированных на производстве. Из-за роста травматизма и случаев производственной гибели на работе власти ранее говорили о том, что хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Если вдруг работник получает травму во время перерыва на обед, то случай рассматривается как производственный, когда сотрудник в обеденный перерыв выполняет поручение должностного лица нанимателя. К примеру, запрет нанимателя покидать территорию организации во время перерыва для отдыха и приема пищи может расцениваться как поручение, — рассказывает технический инспектор труда Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Елена Римашевская. — Или, допустим, руководитель поручает работнику в обеденное время принимать информацию по телефону. Работник выходит поесть или вымыть посуду, в это время звонит телефон, он спешит поднять трубку, падает и травмируется в обеденный перерыв, выполняя поручение нанимателя. Он может рассчитывать на оформление акта формы Н-1 при расследовании несчастного случая.

Кстати, несчастный случай, который произошел во время регламентированного обеденного перерыва, рассматривается по «Правилам расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в тех случаях, когда он произошел на территории нанимателя, либо если работник во время обеда выполнял поручения должностного лица нанимателя.

— В качестве примера можно привести популярную ситуацию, когда руководитель подходит к работнику и говорит: «Катюша, ты обедаешь в кафе — зайди по дороге на почту — отправь срочное заказное письмо». Работница стоит в очереди в почтовом отделении, а затем спешит, чтобы успеть до конца перерыва, но падает с крыльца и получает травму. В такой ситуации она действует в интересах нанимателя и в праве рассчитывать, что травма будет признана производственной, — говорит Елена Римашевская.

В Беларуси растет число погибших и травмированных на производстве. В январе-августе погибли на работе 96 человек. Годом ранее — 93. Это те работники, которые погибли из-за производственных травм. Чтобы улучшить ситуацию с травматизмом на рабочем месте, власти ранее обещали пересмотреть схему страховых выплат при получении травм и гибели на производстве. Однако изменения в выплате этих денег до сих пор не приняли.