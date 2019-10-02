Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

Источник материала: Слуцк Город

Случчанка не довольна качеством ремонта детской площадки, которую выполнили работники Слуцкого ЖКХ. Своё недовольство девушка высказала в письме, которое прислала в SlutskGorod, приложив к нему фотографии площадки и официальный ответ службы.



Фото: Анастасия Меньшенина

Анастасия Меньшенина 28 августа этого года во время встречи с Андреем Янчевским, председателем Слуцкого райисполкома, попросила отремонтировать детскую площадку около дома № 5 на улице М. Богдановича. Однако качество работы, проделанной работниками Слуцкого ЖКХ, Анастасию не удовлетворил, и вот, что она нам написала:

"Как высказать свои мысли, что бы не материться!" В конце августа в нашем районе города Слуцка проходила запланированная встреча с главой районного исполнительного комитета нашего города. Все дружно обсуждали насущные проблемы волнующие нас. Т.к. время было ограниченно, а вопросов было достаточно, после встречи было предложено обратиться к помощникам, которые фиксировали обращения.

Я живу в двух шагах от фабрики "Слуцкие пояса". Можно сказать центр города. Мой наболевший вопрос - детская площадка возле моего дома. Я обратилась. Моё обращение зафиксировали. Сегодня получила долгожданный ответ. И фото этой площадки сделала сегодня, после получения ответа. Возможно я и наше КУП "Слуцкое ЖКХ", а в частности ЖЭУ-1, живём в разных измерениях? Судить не мне. Фото прилагаются, всех любопытных и не только приглашаю на экскурсию. Мусорные контейнеры у нас в 3-ёх метрах от качелей, и я так понимаю это новый аттракцион для наших детей", - написала Анастасия.



Фото: Анастасия Меньшенина. Фото: Анастасия Меньшенина.

















Ответ с отчётом от Слуцкого ЖКХ пришёл Анастасии 2-ого октября, что работниками был выполнен ремонт качелей и песочницы, а так же санитарная уборка на придомовой территории. А в случае несогласия с ответом, предложили обратиться в Слуцкий районный исполнительный комитет.





А что думаете вы на этот счёт? Ответы оставляйте в комментариях.



Ольга Кононович

SlutskGorod