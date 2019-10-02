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Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

03.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка не довольна качеством ремонта детской площадки, которую выполнили работники Слуцкого ЖКХ. Своё недовольство девушка высказала в письме, которое прислала в SlutskGorod, приложив к нему фотографии площадки и официальный ответ службы.

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась
Фото: Анастасия Меньшенина

Анастасия Меньшенина 28 августа этого года во время встречи с  Андреем Янчевским, председателем Слуцкого райисполкома, попросила отремонтировать детскую площадку около дома № 5 на улице М. Богдановича. Однако качество работы, проделанной работниками Слуцкого ЖКХ, Анастасию не удовлетворил, и вот, что она нам написала: 

"Как высказать свои мысли, что бы не материться!" В конце августа в нашем районе города Слуцка проходила запланированная встреча с главой районного исполнительного комитета нашего города. Все дружно обсуждали насущные проблемы волнующие нас. Т.к. время было ограниченно, а вопросов было достаточно, после встречи было предложено обратиться к помощникам, которые фиксировали обращения.

Я живу в двух шагах от фабрики "Слуцкие пояса". Можно сказать центр города. Мой наболевший вопрос - детская площадка возле моего дома. Я обратилась. Моё обращение зафиксировали. Сегодня получила долгожданный ответ. И фото этой площадки сделала сегодня, после получения ответа. Возможно я и наше КУП "Слуцкое ЖКХ", а в частности ЖЭУ-1, живём в разных измерениях? Судить не мне. Фото прилагаются, всех любопытных и не только приглашаю на экскурсию. Мусорные контейнеры у нас в 3-ёх метрах от качелей, и я так понимаю это новый аттракцион для наших детей", - написала Анастасия.

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась
 Фото: Анастасия Меньшенина.

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

Ответ с отчётом от Слуцкого ЖКХ пришёл Анастасии 2-ого октября, что работниками был выполнен ремонт качелей и песочницы, а так же санитарная уборка на придомовой территории. А в случае несогласия с ответом, предложили обратиться в Слуцкий районный исполнительный комитет.

Снуччанка не довольна работой Слуцкого ЖКХ. Служба отчиталась

А что думаете вы на этот счёт? Ответы оставляйте в комментариях.

Ольга Кононович
SlutskGorod

 

 
 
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Случчанка не довольна качеством ремонта детской площадки, которую выполнили работники Слуцкого ЖКХ. Своё недовольство девушка высказала в письме, которое...
 
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