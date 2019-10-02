В приложении МЧС «Помощь рядом» появилась 3D-карта для молодых родителей

Источник материала: Вороновская газета





В мобильном приложении МЧС «Помощь рядом» появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Карта создана представителями инициативы «Дети в безопасности» и МЧС для предупреждения несчастных случаев с детьми в быту. Раздел «Безопасность в квартире. 3D-карта» можно найти во вкладке приложения «Энциклопедия» — «Советы молодым родителям».

«Мы не впервые сотрудничаем с инициативой «Дети в безопасности», — рассказала начальник Республиканского центра пропаганды МЧС Елена Дмитрук. — Ранее нами совместно была разработана специальная брошюра для родителей, в которую вошли советы, как избежать опасных ситуаций дома. Теперь через 3D-галерею можно быстрее выявить и обезвредить все опасные для ребенка места. В целом мы изготавливаем большое количество обучающих материалов. Это плакаты, раскраски, буклеты, брошюры, диски с аудиосказками, мультсериал «Волшебная книга», а также две серии обучающего видеофильма «Супермама» специально для молодых мам».

Карта в мобильном приложении представляет собой виртуальную модель квартиры. Внимание уделено каждой комнате, в том числе кухне и ванной. При выявлении рискованной локации можно нажать на специальный знак и выяснить, как нейтрализовать угрозу, а если инцидент уже произошел, то узнать о дальнейших действиях.

«6 из 10 травмоопасных случаев можно предотвратить, — отметила автор инициативы Наталья Навроцкая. — Родителям важно быть проактивными: не ждать, когда случится неприятность, а предугадывать все возможные негативные ситуации. Тогда ребенок будет познавать мир уверенно, что в последующем положительно повлияет на формирование характера и жизненных установок».

https://www.belta.by