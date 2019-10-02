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Куда в Минске ходят звезды Instagram? Спросили у «белорусской Барби»

03.10.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждую неделю AFISHA.TUT.BY публикует обзор «Куда пойти в выходные». На этот раз мы предложили Кате Кобе — белорусской телеведущей и модели с 636 тысячами подписчиков в «инсте» — ознакомиться с афишей культурных мероприятий не на неделю, а на месяц: октябрь. «Белорусская Барби», как часто называют девушку в Сети, выбрала ивенты, на которые пошла бы сама — получилась такая вот персонализированная афиша.

Кино: «Джокер» и «К звездам»

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 30 Июл 2015 в 5:48 PDT

В октябре Катя планирует сходить на фильм «Джокер», который как раз сегодня выходит в прокат. Мы не удивлены почему. Сначала картину внезапно включили в основной конкурс Венецианского кинофестиваля, хотя экранизации комиксов там — нечастый гость. Потом ей так же сенсационно отдали «Золотого льва», то есть главный приз Венеции. Так что заочных поклонников у фильма выше крыши. Кстати, вот что пишут первый зрители ленты.

Также девушка хочет посмотреть картину «К звездам» с Брэдом Питтом, которая идет в прокате уже несколько недель. При выборе фильма в первую очередь Катя опирается на очень хорошие отзывы о ленте и хочет «насладиться потрясающей игрой Питта». О том, что она действительно потрясающая, мы уже писали.

Концерты: Макс Фадеев, «Руки вверх» и Монатик

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 26 Окт 2016 в 7:59 PDT

Блогер признается в любви к творчеству Макса Фадеева: «Мне нравится все, что он делает». Вдобавок Коба делится:

— Из октябрьских концертов я бы, конечно, выделила «Руки вверх» — это музыка, на которой я росла, в моем детстве она была очень популярна. Монатик — достойный артист, с удовольствием посетила бы его концертик.

К сожалению, те, кто не успел купить билеты на концерт Монатика, на него уже не попадут — все квитки распроданы. Вы только сильно не переживайте. Лучше почитайте, как на концерте Монатик увидел табличку фанатки «Хочу с вами спеть» и позвал ее на сцену.

Театр: «Ромео и Джульетта»

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 22 Апр 2019 в 1:49 PDT

Катя признается, что ей нравится балет. Она давно хотела посетить постановку «Ромео и Джульетта» — и именно в Большом театре. Билетов на этот балет еще предостаточно, при желании можно найти даже от 5 рублей. И вот важный момент: постановку покажут только сегодня, 3 октября, и завтра.

Вечеринки: Miss Rich Cat 2019

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 25 Июл 2019 в 3:27 PDT

Про себя модель говорит: «Я не очень большой любитель ночной жизни». Тем не менее по работе девушка будет присутствовать в клубе Rich Cat на конкурсе Miss Rich Cat 2019 — Катя будет его вести.

Заведения: MICHEL, Milano и Café de Paris

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina Koba (@ekaterinakoba) 19 Авг 2019 в 3:12 PDT

Как легко понять из Instagram Кати, она хорошо ориентируется во всех крутых заведениях Минска. Но есть у нее, конечно, любимые места, куда она ходит чаще всего.

— Я обычно завтракаю в кафе MICHEL или Milano, а ужин и вечера провожу в уютной обстановке моего любимого Café de Paris.

Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус

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Теги: Минск
 
 
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Мы предложили Кате Кобе - белорусской телеведущей и модели с 636 тысячами подписчиков в «инсте» - ознакомиться с афишей культурных мероприятий на весь октябрь....
 
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