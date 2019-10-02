Более 47% членов участковых комиссий Могилевской области составили представители политических партий и общественных объединений





Завершился очередной этап подготовки к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Окончательно определился состав участковых комиссий – в него вошли 8 182 человека, сообщили в областной комиссии по выборам.

Наибольшее число членов участковых комиссий – это представители от общественных объединений. Они составляют 46,7% от общего количества членов участковых комиссий (или 3 820 человек). От Федерации профсоюзов Беларуси в состав участковых комиссий включены 12,4% (или 1 017 человек), ОО «Белая Русь» — 7% (или 573 человека), Белорусский республиканский союз молодежи – 5,6% (или 462 человека), Белорусский союз женщин – 5,6% (или 461 человек). Среди политических партий лидирует Коммунистическая партия Беларуси – 0,2% (или 18 человек).

Также в состав участковых комиссий 1 309 граждан делегированы трудовыми коллективами (37,3%), 3 053 человека (37,3%) включены гражданами путем подачи заявлений.

К слову, на территории Могилевской области образовано 739 участков для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, из них 36 — в больницах, санаториях и других учреждениях здравоохранения.