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В Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева стартовал первый этап международной акции «Во славу общей Победы!»

03.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева стартовал первый этап международной акции «Во славу общей Победы!»


В Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева стартовал первый этап международной акции «Во славу общей Победы!»

«Мир всем!» — под таким девизом в Павловичской СШ им. Г.А.Худолеева» стартовал первый этап международной акции «Во славу общей Победы!». Об этом рассказала заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования Людмила Иванова.

С целью сохранения памяти о погибших участниках Великой Отечественной войны, создания архива захоронений и имён погибших состоялся торжественный забор земли с воинских захоронений 1941-1945 годов. На территории Павловичского сельсовета таких 8. Ребята совместно с представителями исполнительной власти посетили все воинские захоронения и участвовали в торжественной церемонии забора земли. Пионеры и волонтеры учреждения образования активно собирают сведения о военных событиях и вкладе своих земляков в великую Победу.

 
 
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«Мир всем!» — под таким девизом в Павловичской СШ им. Г.А.Худолеева» стартовал первый этап международной акции «Во славу общей Победы!». Об этом...
 
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