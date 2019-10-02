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Гродно и Житомир будут расширять сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры

03.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Житомире проходит Второй форум регионов Беларуси и Украины. Встреча международного формата предусматривает рассмотрение вопросов организации украинско-белорусского партнерства. Делегация Гродненской области уже провела первые переговоры.

Гродно и Житомир будут расширять сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой встретился с мэром Житомира Сергеем Сухомлином. Также от белорусской стороны во встрече приняли участие представители комитета экономики облисполкома, свободной экономической зоны «Гродноинвест», Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Стороны обсудили тему строительства и оборудования спортивных сооружений в регионах, строительства школ, сотрудничества в области образования. Как отметили потенциальные деловые партнеры, это одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества.

Гродно и Житомир будут расширять сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры

— И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше, и обе страны могут получить действительно выгоду от этой работы. Например, после белорусского форума, благодаря госпрограмме, которая работает в Беларуси, город Житомир закупил первые автобусы белорусского производства – МАЗ. Они курсируют по улицам города, и очень позитивные отклики от этого проекта. — подчеркнул мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Гродно и Житомир будут расширять сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры

Также украинскую сторону интересовал вопрос эффективного многолетнего сотрудничества Гродненского региона с провинциями Китая. Был озвучен тезис о перенятии опыта нашего региона украинскими коллегами в сфере развития отношений с регионами Поднебесной. На встрече также был поднят вопрос и об установлении побратимских отношений между Гродно и Житомиром в различных отраслях. Среди прочего участники Гродненской делегации пригласили украинскую сторону принять участие в будущем Республиканском фестивале национальных культур, который пройдет в Гродно в следующем году.

Гродненщина уже реализует с Украиной ряд инициатив в данном контексте.

В ноябре 2017 года Гродненский областной институт развития образования заключил договор о международном сотрудничестве и сетевом взаимодействии в области образования с Уманским государственным педагогическим университетом имени Павлы Тычины. Это дает учреждениям образования возможность взаимного участия в проводимых мероприятиях. Например, в марте этого года доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и образовательного менеджмента, профессор кафедры психологии Уманского университета имени Павла Тычины провела для педагогов Гродненской области лекцию об условиях внедрения креативных технологий обучения в учреждениях образования, а также круглый стол по основам формирования негативного общественного мнения.

Гродно и Житомир будут расширять сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры

В свою очередь представители Гродненского института развития образования в мае 2019 года приняли онлайн-участие в третьей международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы психодидактики: философский, психологический и педагогический аспект», организуемой Уманским государственным университетом имени Павла Тычины.

Перспективным стороны считают развитие культурных связей. Так, сегодня представителей Житомира пригласили в Гродно на Фестиваль национальных культур. А на Втором форуме регионов Беларуси и Украины творческое и культурное достояние Принеманья представляют народный ансамбль народной песни «Рукавічкі» из Обухово, мастера народного творчества из Ивья и Новогрудка, отдел ремесел и традиционной культуры Лидского районного Центра культуры и народного творчества с уникальными технологиями ткачества. Работы можно увидеть на масштабной выставке-ярмарке продукции и изделий декоративно-прикладного творчества.

В рамках форума ожидается подписание соглашений о партнерстве с Тернополем и Волынской областью.

Источник: grodnonews.by (текст: Алеся РОБАК, фото: Артем ТУРЛАЙ)

 
Теги: Гродно
 
 
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