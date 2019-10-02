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Кореличский РОЧС провел профилактическую отработку домовладений жителей района

03.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сотрудниками Кореличского РОЧС проведена профилактическая отработка домовладений граждан населенных пунктов района.

Кореличский РОЧС провел профилактическую отработку домовладений жителей района

Перед началом отопительного периода спасатели заглянули почти в каждый дом, где есть печное отопление. По статистике, больше половины пожаров приходится на жилищный фонд, а неисправные печи – их причина. Поэтому, в ходе проведения профилактического мероприятия хозяевам домовладений напомнили правила пожарной безопасности в быту, а также посмотрели фактическое состояние печного отопления, электрооборудования и исправность автономных пожарных извещателей.

В ходе отработки жителям населенных пунктов района вручили наглядно-изобразительную продукцию по предупреждению пожаров в жилищном фонде.

Кореличский РОЧС провел профилактическую отработку домовладений жителей района

По материалам Кореличского РОЧС

 
 
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Сотрудниками Кореличского РОЧС проведена профилактическая отработка домовладений граждан населенных пунктов района. Перед началом отопительного периода...
 
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