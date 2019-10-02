Кореличский РОЧС провел профилактическую отработку домовладений жителей района

Источник материала: Полымя

Сотрудниками Кореличского РОЧС проведена профилактическая отработка домовладений граждан населенных пунктов района.





Перед началом отопительного периода спасатели заглянули почти в каждый дом, где есть печное отопление. По статистике, больше половины пожаров приходится на жилищный фонд, а неисправные печи – их причина. Поэтому, в ходе проведения профилактического мероприятия хозяевам домовладений напомнили правила пожарной безопасности в быту, а также посмотрели фактическое состояние печного отопления, электрооборудования и исправность автономных пожарных извещателей.

В ходе отработки жителям населенных пунктов района вручили наглядно-изобразительную продукцию по предупреждению пожаров в жилищном фонде.





По материалам Кореличского РОЧС