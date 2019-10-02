Медики советуют принимать добавки витамина D с октября

Источник материала: Полымя

Зима постепенно приближается. Жители Беларуси могут быть сильнее подвержены дефициту витаминов, чем те, кто обитает в более умеренном климате. Это особенно касается витамина D. Все сводится к географии и диете, пишет Daily Mail .





Приход осени и зимы в Северном полушарии связан с более короткими дневными часами. Это значит не только то, что мы возвращаемся домой, когда темно, но и то, что солнце уже не такое яркое. С октября оно излучает недостаточно ультрафиолета для выработки витамина D в нашем организме, известного как «солнечный витамин».

В результате в период с октября по март нам нужно получать больше витамина D из нашего рациона, чтобы избежать его дефицита. Однако этот элемент трудно получить в достаточном количестве только из пищи. Министерство здравоохранения Англии рекомендует лицам старше пяти лет рассмотреть возможность приема добавки, содержащей 10 микрограммов (мкг) витамина D.

Витамин D способствует костно-мышечному здоровью. Он обеспечивает нормальное усвоение кальция и фосфора, способствует поддержанию здоровья костей и зубов. Он также влияет на иммунитет, состояние мышц и нормализует уровень кальция в крови. Низкий уровень витамина D может стать причиной мышечной слабости и ломкости костей у пожилых людей при падениях.

К продуктам, богатым витамином D, относятся жирная рыба, рыбий жир, печень и яйца.