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Медики советуют принимать добавки витамина D с октября

03.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Зима постепенно приближается. Жители Беларуси могут быть сильнее подвержены дефициту витаминов, чем те, кто обитает в более умеренном климате. Это особенно касается витамина D. Все сводится к географии и диете, пишет Daily Mail.

Медики советуют принимать добавки витамина D с октября

Приход осени и зимы в Северном полушарии связан с более короткими дневными часами. Это значит не только то, что мы возвращаемся домой, когда темно, но и то, что солнце уже не такое яркое. С октября оно излучает недостаточно ультрафиолета для выработки витамина D в нашем организме, известного как «солнечный витамин».

В результате в период с октября по март нам нужно получать больше витамина D из нашего рациона, чтобы избежать его дефицита. Однако этот элемент трудно получить в достаточном количестве только из пищи. Министерство здравоохранения Англии рекомендует лицам старше пяти лет рассмотреть возможность приема добавки, содержащей 10 микрограммов (мкг) витамина D.

Витамин D способствует костно-мышечному здоровью. Он обеспечивает нормальное усвоение кальция и фосфора, способствует поддержанию здоровья костей и зубов. Он также влияет на иммунитет, состояние мышц и нормализует уровень кальция в крови. Низкий уровень витамина D может стать причиной мышечной слабости и ломкости костей у пожилых людей при падениях.

К продуктам, богатым витамином D, относятся жирная рыба, рыбий жир, печень и яйца.

Источник: sb.by

 
 
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Зима постепенно приближается. Жители Беларуси могут быть сильнее подвержены дефициту витаминов, чем те, кто обитает в более умеренном климате. Это
 
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