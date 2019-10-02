Развенчан миф об оливковом масле

Источник материала: Полымя

Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Алексей Парамонов выразил мнение, что незаменимость оливкового масла преувеличена. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты» .





По словам медика, в подсолнечном масле намного больше полиненасыщенных незаменимых жирных кислот, чем в оливковом.

В последнем преимущественно содержатся мононенасыщенные заменимые жирные кислоты. Причем они, как утверждает ряд исследований, считаются не лучшими для профилактики, например, атеросклероза.

Впрочем, «вредность» мононенасыщенных жирных кислот все же не доказана, как и преувеличена польза оливкового масла, считает гастроэнтеролог.

Врач напомнил, что на любом нерафинированном масле жарить пищу нельзя, так как в процессе оно окисляется и утрачивает всю пользу.

Также не стоит заблуждаться по поводу мнимых полезных свойств нерафинированных экзотических масел, которые якобы подходят для жарки, — это банальный маркетинг.

Кроме того, важно знать, что жарить еду на любом масле следует не более одного раза. Иначе, регулярно нарушая это правило, можно причинить серьезный вред здоровью.