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Развенчан миф об оливковом масле

03.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Алексей Парамонов выразил мнение, что незаменимость оливкового масла преувеличена. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Развенчан миф об оливковом масле

По словам медика, в подсолнечном масле намного больше полиненасыщенных незаменимых жирных кислот, чем в оливковом.

В последнем преимущественно содержатся мононенасыщенные заменимые жирные кислоты. Причем они, как утверждает ряд исследований, считаются не лучшими для профилактики, например, атеросклероза.

Впрочем, «вредность» мононенасыщенных жирных кислот все же не доказана, как и преувеличена польза оливкового масла, считает гастроэнтеролог.

Врач напомнил, что на любом нерафинированном масле жарить пищу нельзя, так как в процессе оно окисляется и утрачивает всю пользу.

Также не стоит заблуждаться по поводу мнимых полезных свойств нерафинированных экзотических масел, которые якобы подходят для жарки, — это банальный маркетинг.

Кроме того, важно знать, что жарить еду на любом масле следует не более одного раза. Иначе, регулярно нарушая это правило, можно причинить серьезный вред здоровью.

Источник: sb.by

 
 
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Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Алексей Парамонов выразил мнение, что незаменимость оливкового масла преувеличена. Об этом сообщает газета «Аргументы...
 
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