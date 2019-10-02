Хозяева уложили плитку «кабанчик» в ванной не так, как надо. Вышло оригинально

Источник материала: Tut.by

Плитка «кабанчик» не первый год остается одной из самых популярных, особенно у тех, кто любит скандинавский стиль. Этот вид плитки хорош и в качестве фартука на кухне, и для облицовки ванных комнат и санузлов. Все, кто в теме, знают, что «кабанчик» укладывается горизонтально. Но хозяева этой милой эстонской квартиры пошли на эксперимент и при облицовке ванной уложили «кабанчик» вертикально. Вот как это выглядит.



На этом фото «кабанчик» при облицовке рабочей зоны кухни уложен горизонтально — это традиционный способ. Традиционная укладка «кабанчика». Фото: interiors-ru.livejournal.com

Плитка прямоугольной формы, имитирующая кирпичную кладку, была известна еще в дореволюционные времена. Тогда она использовалась для наружных работ, а прозвище «кабанчик» получила за пару торцевых отверстий, напоминающих пятак.

Сейчас «кабанчиком» называют любую прямоугольную плитку с фаской. Волна ее популярности пришла вместе со скандинавским стилем, который и сейчас остается в тренде.

Укладывается «кабанчик» горизонтально, а вот вертикальный способ используется крайне редко. Мы нашли один такой пример в эстонской квартире, расположенной в городе Тарту.



Фото: cache.kv.ee



Фото: cache.kv.ee



Фото: cache.kv.ee