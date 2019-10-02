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Хозяева уложили плитку «кабанчик» в ванной не так, как надо. Вышло оригинально
Источник материала: Tut.by
Плитка «кабанчик» не первый год остается одной из самых популярных, особенно у тех, кто любит скандинавский стиль. Этот вид плитки хорош и в качестве фартука на кухне, и для облицовки ванных комнат и санузлов. Все, кто в теме, знают, что «кабанчик» укладывается горизонтально. Но хозяева этой милой эстонской квартиры пошли на эксперимент и при облицовке ванной уложили «кабанчик» вертикально. Вот как это выглядит.
Плитка прямоугольной формы, имитирующая кирпичную кладку, была известна еще в дореволюционные времена. Тогда она использовалась для наружных работ, а прозвище «кабанчик» получила за пару торцевых отверстий, напоминающих пятак.
Сейчас «кабанчиком» называют любую прямоугольную плитку с фаской. Волна ее популярности пришла вместе со скандинавским стилем, который и сейчас остается в тренде.
Укладывается «кабанчик» горизонтально, а вот вертикальный способ используется крайне редко. Мы нашли один такой пример в эстонской квартире, расположенной в городе Тарту.
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Смотрите, как выглядит в ванной плитка «кабанчик», которую уложили не так, как надо.
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