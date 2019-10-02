|
Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь
03.10.2019 13:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Эту информацию подтвердили в МИД Литвы.
В связи с отменой визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Информацию об этом
Также сообщается, что глава МИД Польши Яцек Чапутович также не приедет в Минск.
Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике Восточного партнерства примут участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран Восточного партнерства.
Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Эту информацию подтвердили в МИД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)