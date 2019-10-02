Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь

Источник материала: Ежедневник





Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Эту информацию подтвердили в МИД Литвы.

В связи с отменой визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Информацию об этом TUT.BY подтвердила пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.

Также сообщается, что глава МИД Польши Яцек Чапутович также не приедет в Минск.

Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике Восточного партнерства примут участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран Восточного партнерства.

Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.