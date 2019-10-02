﻿ Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь

03.10.2019 13:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Представитель ЕС Могерини и глава МИД Литвы Линкявичюс отменили свой визит в Беларусь

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Эту информацию подтвердили в МИД Литвы.

В связи с отменой визита Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Информацию об этом TUT.BY подтвердила пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.

Также сообщается, что глава МИД Польши Яцек Чапутович также не приедет в Минск.

Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике Восточного партнерства примут участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран Восточного партнерства.

Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Эту информацию подтвердили в МИД...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси открылась последняя сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика