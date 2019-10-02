Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер»

Источник материала: Аргументы и факты

Джокер — смертельно опасный клоун из вселенной комиксов студии DC, гроза Готэм-Сити и враг Бэтмена — был разным. Его играл Джек Николсон (в фильме Тима Бёртона 1989 года), Джаред Лето (в «Отряде самоубийц» 2016-го), а Хит Леджер за эту роль в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана получил «Оскара». Он злодей, отравитель и убийца — правда, с собственными моральными принципами, которые, впрочем, касаются только Брюса Уэйна. О его прошлом в комиксах дается противоречивая информация — неизвестно, кем он был и почему стал именно таким, откуда в нем эта жестокость, граничащая с садизмом. И режиссер Тодд Филлипс на пару с актером Хоакином Фениксом решили исправить этот недочёт и снять свою версию жизни Джокера до того, как одно его имя начало приводить в ужас беспечных готэмских обывателей.

По сюжету картины будущий Джокер, Артур Флэк (Хоакин Феникс), живет с престарелой мамой (Фрэнсис Конрой), работает клоуном в заштатном бюро и мечтает стать знаменитым стэндап-комиком и попасть на передачу, которую ведет Мюррей Франклин (Роберт Де Ниро). Но вместо успеха он ходит по улицам с рекламой, его избивают малолетние хулиганы, а начальство, особо не разбираясь, выписывает штраф. Кроме того, мама надоедает ему ожиданием какого-то письма от Томаса Уэйна (Бретт Каллен), а симпатичная соседка Софи (Зази Битц) почти его не замечает. Еще Артур ходит к бесплатному психологу и временами не может сдержать довольно пугающий смех — последствие полученной в детстве травмы.

В самом Готэм-Сити неспокойно. Идет забастовка мусорщиков, жители недовольны властями, социальные программы сокращаются — и однажды Артур остается без работы, без психолога и без необходимых ему бесплатных лекарств. Зато у него есть подаренный бывшим коллегой по клоунскому агентству револьвер, а вокруг много людей, которые так и норовят сделать Артуру больно. И тогда он придумывает свою собственную, оригинальную шутку.

Тодд Филлипс вообще-то комедиограф и больше всего известен по трилогии «Мальчишник в Вегасе» (так у нас перевели оригинальное «Похмелье»). Но в его «Джокере» смешных моментов мало, да и они в основном касаются черного — даже чернейшего — юмора, который развеселит не каждого зрителя. В целом эта версия биографии Джокера — история неудачника, которого отвергло общество и который нашел способ отомстить согражданам за равнодушие. Ну или история безумца, который в какой-то момент окончательно сошёл с ума и начал творить по-настоящему ужасные вещи. Сразу и не угадаешь.





Кадр из фильма «Джокер», 2019 г.

Ещё в Джокере можно разглядеть тот камешек, который сдвинул лавину народного гнева граждан Готэм-Сити и стал поводом для бунта против негодных правителей, и в этом контексте тот же Бэтмен уже не выглядит однозначно положительным героем. С другой стороны, естественным правом народа на революцию поспешили воспользоваться откровенные негодяи, убившие родителей маленького Брюса Уэйна — а Джокер остался лишь символом, прикрытием для решения каких-то частных проблем неизвестно кого. А с третьей — без этого убийства знакомый нам Бэтмен просто не случился бы. То есть Джокер, сам того не ведая, привел в действие маховик, запустивший всю вселенную комиксов DC, в которой сам стал суперзлодеем.

Вообще слоёв в фильме Филлипса как бы не побольше, чем в «Начале» того же Нолана, а игра Феникса настолько достоверна, что понять его Джокера очень и очень непросто. Сюжет фильма скроен из различных вариаций одних и тех же событий, они опровергают друг друга и сами себя, и отделить правду от выдумки или прямой лжи непросто. Просто в конце кажется, что единственная реальность в этом фильме — загаженный, зарисованный граффити и горящий Готэм-Сити и клиника для душевнобольных преступников «Аркем».

«Джокер» Филлипса не кинокомикс в том смысле, который сформировался в последние годы вокруг расширенных киновселенных DC и Marvel. В нем нет супергероя — Бэтмен ещё не вырос и не начал причинять добро и нести людям свет. Есть несчастный человек и его проблемы, на которые всем остальным глубоко наплевать. Есть то, что может натворить такой человек. Есть системное безразличие всех ко всем. То есть всё то, о чем говорил режиссер, когда отвечал на вопрос о жестокости в его фильме. Жестокость, конечно, тоже есть, но следует признать, что её гораздо меньше, чем в любом из супергеройских фильмов.





Кадр из фильма «Джокер», 2019 г.

Уже сейчас можно сказать, что «Джокер» — это один из лучших фильмов года. Наверное, первыми это поняли члены жюри Венецианского кинофестиваля, которые без сомнений отдали фильму Филлипса «Золотого льва» — впервые в истории этот приз достался экранизации (пусть и вольной) комиксов. Очевидно, что «Джокер» войдет в главную категорию «Оскара» и будет одним из основных претендентов на победу. Но там, правда, его ждет «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, а это соперник не из легких. Хоакину Фениксу, пожалуй, гарантирована награда Американской киноакадемии, и он, наконец, после трех номинаций, получит заветную статуэтку, но готовить речь лауреата ему тоже нужно осторожно — Брэда Питта не стоит сбрасывать со счетов.