ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер»

03.10.2019 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер»
«Джокер», 2019 г. / Кадр из фильма

Джокер — смертельно опасный клоун из вселенной комиксов студии DC, гроза Готэм-Сити и враг Бэтмена — был разным. Его играл Джек Николсон (в фильме Тима Бёртона 1989 года), Джаред Лето (в «Отряде самоубийц» 2016-го), а Хит Леджер за эту роль в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана получил «Оскара». Он злодей, отравитель и убийца — правда, с собственными моральными принципами, которые, впрочем, касаются только Брюса Уэйна. О его прошлом в комиксах дается противоречивая информация — неизвестно, кем он был и почему стал именно таким, откуда в нем эта жестокость, граничащая с садизмом. И режиссер Тодд Филлипс на пару с актером Хоакином Фениксом решили исправить этот недочёт и снять свою версию жизни Джокера до того, как одно его имя начало приводить в ужас беспечных готэмских обывателей.

По сюжету картины будущий Джокер, Артур Флэк (Хоакин Феникс), живет с престарелой мамой (Фрэнсис Конрой), работает клоуном в заштатном бюро и мечтает стать знаменитым стэндап-комиком и попасть на передачу, которую ведет Мюррей Франклин (Роберт Де Ниро). Но вместо успеха он ходит по улицам с рекламой, его избивают малолетние хулиганы, а начальство, особо не разбираясь, выписывает штраф. Кроме того, мама надоедает ему ожиданием какого-то письма от Томаса Уэйна (Бретт Каллен), а симпатичная соседка Софи (Зази Битц) почти его не замечает. Еще Артур ходит к бесплатному психологу и временами не может сдержать довольно пугающий смех — последствие полученной в детстве травмы.

Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер» Что случилось с Джокером? Как Хит Леджер собой распорядился

В самом Готэм-Сити неспокойно. Идет забастовка мусорщиков, жители недовольны властями, социальные программы сокращаются — и однажды Артур остается без работы, без психолога и без необходимых ему бесплатных лекарств. Зато у него есть подаренный бывшим коллегой по клоунскому агентству револьвер, а вокруг много людей, которые так и норовят сделать Артуру больно. И тогда он придумывает свою собственную, оригинальную шутку.

Тодд Филлипс вообще-то комедиограф и больше всего известен по трилогии «Мальчишник в Вегасе» (так у нас перевели оригинальное «Похмелье»). Но в его «Джокере» смешных моментов мало, да и они в основном касаются черного — даже чернейшего — юмора, который развеселит не каждого зрителя. В целом эта версия биографии Джокера — история неудачника, которого отвергло общество и который нашел способ отомстить согражданам за равнодушие. Ну или история безумца, который в какой-то момент окончательно сошёл с ума и начал творить по-настоящему ужасные вещи. Сразу и не угадаешь.


Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер»
Кадр из фильма «Джокер», 2019 г.

Ещё в Джокере можно разглядеть тот камешек, который сдвинул лавину народного гнева граждан Готэм-Сити и стал поводом для бунта против негодных правителей, и в этом контексте тот же Бэтмен уже не выглядит однозначно положительным героем. С другой стороны, естественным правом народа на революцию поспешили воспользоваться откровенные негодяи, убившие родителей маленького Брюса Уэйна — а Джокер остался лишь символом, прикрытием для решения каких-то частных проблем неизвестно кого. А с третьей — без этого убийства знакомый нам Бэтмен просто не случился бы. То есть Джокер, сам того не ведая, привел в действие маховик, запустивший всю вселенную комиксов DC, в которой сам стал суперзлодеем.

Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер» С китайцами — братья навек. Как разгадали «Тайну печати дракона»

Вообще слоёв в фильме Филлипса как бы не побольше, чем в «Начале» того же Нолана, а игра Феникса настолько достоверна, что понять его Джокера очень и очень непросто. Сюжет фильма скроен из различных вариаций одних и тех же событий, они опровергают друг друга и сами себя, и отделить правду от выдумки или прямой лжи непросто. Просто в конце кажется, что единственная реальность в этом фильме — загаженный, зарисованный граффити и горящий Готэм-Сити и клиника для душевнобольных преступников «Аркем».

«Джокер» Филлипса не кинокомикс в том смысле, который сформировался в последние годы вокруг расширенных киновселенных DC и Marvel. В нем нет супергероя — Бэтмен ещё не вырос и не начал причинять добро и нести людям свет. Есть несчастный человек и его проблемы, на которые всем остальным глубоко наплевать. Есть то, что может натворить такой человек. Есть системное безразличие всех ко всем. То есть всё то, о чем говорил режиссер, когда отвечал на вопрос о жестокости в его фильме. Жестокость, конечно, тоже есть, но следует признать, что её гораздо меньше, чем в любом из супергеройских фильмов.


Готэм-Сити в огне. Рецензия на фильм Тодда Филлипса «Джокер»
Кадр из фильма «Джокер», 2019 г.

Уже сейчас можно сказать, что «Джокер» — это один из лучших фильмов года. Наверное, первыми это поняли члены жюри Венецианского кинофестиваля, которые без сомнений отдали фильму Филлипса «Золотого льва» — впервые в истории этот приз достался экранизации (пусть и вольной) комиксов. Очевидно, что «Джокер» войдет в главную категорию «Оскара» и будет одним из основных претендентов на победу. Но там, правда, его ждет «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, а это соперник не из легких. Хоакину Фениксу, пожалуй, гарантирована награда Американской киноакадемии, и он, наконец, после трех номинаций, получит заветную статуэтку, но готовить речь лауреата ему тоже нужно осторожно — Брэда Питта не стоит сбрасывать со счетов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Джокер», 2019 г. / Кадр из фильма Джокер — смертельно опасный клоун из вселенной комиксов студии DC, гроза...
 
Новости дня
Новости разные
 
Единую систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика