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Единую систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси

03.10.2019 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Единую систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси
Фото из открытых источников

Единую централизованную систему учета ресурсов ЖКХ разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института жилищно-коммунального хозяйства Вадим КИТИКОВ перед началом международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает БЕЛТА.

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Работа над системой носит межведомственный характер. Заделы есть у Министерства связи и информатизации, "Белтелекома" и других компаний. В числе участников этого процесса - Министерство жилищно-коммунального хозяйства, НАН Беларуси. "У нас есть конкретный сегмент работы в этой комплексной задаче. По сути, мы будем создавать электронное ЖКХ. У каждого потребителя жилищно-коммунальных услуг должен быть свой личный кабинет, ему должно быть удобно работать с предприятиями, поставляющими энергетические ресурсы, предоставляющими услуги", - сказал Вадим Китиков.

Планируется, что система позволит избежать лишних трудозатрат со стороны обслуживающих организаций, уйти от малоквалифицированного труда в таких вопросах, как снятие показаний приборов учета ресурсов ЖКХ и расчета платежей. Потребителям также не придется снимать показания счетчика. "Сегодня уже есть все возможности для того, чтобы реализовать бесконтактную передачу данных с приборов учета, совместив это с расчетами. Работает система ЕРИП, она зарекомендовала себя. Но потребуются усилия всех заинтересованных организаций, чтобы потребителям было удобно работать с системой", - отметил директор института.

Предполагается, что система будет представлять собой унифицированный канал передачи данных с максимальным задействованием инфокоммуникационной инфраструктуры оптоволоконных линий операторов электросвязи. Данные будут поступать с приборов учета расхода воды, электроэнергии, газа, тепла в центр учета коммунальных ресурсов. Информацией из центра смогут пользоваться диспетчерская и бухгалтерия ЖКХ, расчетно-справочный центр, потребители и поставщики услуг, органы госуправления. "Первый этап уже в процессе реализации, эту работу возглавляет Министерство связи и информатизации. Думаю, результаты увидим уже в следующем году", - добавил Вадим Китиков.

Директор института обратил внимание, что система позволит сократить затраты, а значит, и снизить себестоимость оказания жилищно-коммунальных услуг. "Наша конечная цель - чтобы тарифы на ЖКУ снижались не за счет субсидирования, а за счет подобных организационно-экономических и инновационных решений", - подчеркнул он.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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