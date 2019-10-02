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Врачи в США объяснили, почему болеют вейперы

03.10.2019 15:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Врачи в США объяснили, почему болеют вейперы
pixabay.com

Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота считают, что заболевания легких среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами в вейпах, сообщается в журнале New England Journal of Medicine.

Врачи в США объяснили, почему болеют вейперы Почему запрещают вейпы и кальяны?

Медики пришли к выводу, что повреждения легких у поклонников вейпов представляют собой форму дыхательного химического пневмонита.

Он вызывается вдыхаемыми токсическими веществами.

Причиной заболеваний может быть масло с витамином Е, обнаруженное в смесях, которые курили заболевшие вейперы. 

Ранее канадские врачи зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом. У школьника диагностировано серьезное заболевание дыхательных путей. Подростка пришлось подключить к системе жизнеобеспечения.

Сегодня ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Планируется, что он распространится по всей стране.

Ранее стало известно, что в США после курения вейпа скончался девятый человек.

 
 
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Медики пришли к выводу, что повреждения легких у поклонников вейпов представляют собой форму дыхательного химического пневмонита.
 
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