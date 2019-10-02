Врачи в США объяснили, почему болеют вейперы

Источник материала: Аргументы и факты

Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота считают, что заболевания легких среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами в вейпах, сообщается в журнале New England Journal of Medicine.

Медики пришли к выводу, что повреждения легких у поклонников вейпов представляют собой форму дыхательного химического пневмонита.

Он вызывается вдыхаемыми токсическими веществами.

Причиной заболеваний может быть масло с витамином Е, обнаруженное в смесях, которые курили заболевшие вейперы.

Ранее канадские врачи зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом. У школьника диагностировано серьезное заболевание дыхательных путей. Подростка пришлось подключить к системе жизнеобеспечения.

Сегодня ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов. Планируется, что он распространится по всей стране.