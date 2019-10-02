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Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене мужа
Источник материала: Tut.by
Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в своем Instagram
Артистка выложила фото, на котором она с улыбкой на лице смотрит в телефон. В подписи к нему она восхитилась тем, на сколько хватает ее супруга:
— Он успевает руководить офисом MeladzеMusic, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!
— Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, — добавила она с рыдающим от смеха смайликом.
Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что у Меладзе появилась любовница — нынешняя участница группы «ВИА Гра» Эрика Герцег. До сих пор продюсер и исполнительница никак не комментировали эти слухи.
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Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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