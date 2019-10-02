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Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене мужа

03.10.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в своем Instagram отреагировала на слухи об изменах своего мужа — продюсера Константина Меладзе, которые появились в последнее время.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 2 Окт 2019 в 10:01 PDT

Артистка выложила фото, на котором она с улыбкой на лице смотрит в телефон. В подписи к нему она восхитилась тем, на сколько хватает ее супруга:

— Он успевает руководить офисом MeladzеMusic, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!

— Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, — добавила она с рыдающим от смеха смайликом.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что у Меладзе появилась любовница — нынешняя участница группы «ВИА Гра» Эрика Герцег. До сих пор продюсер и исполнительница никак не комментировали эти слухи.

 
 
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Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
 
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