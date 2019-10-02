В Украине составили рейтинг самых богатых людей

Источник материала: Ежедневник





Украинский журнал «Корреспондент» оценил успехи 100 самых состоятельных украинцев, проанализировав, на чем именно они делают свой бизнес и как повлияли два последних кризиса на их состояния.

В ходе исследования выяснилось, что бизнес в Украине достаточно сильно концентрирован. Например, в руках 20 самых состоятельных находится около 70% активов, принадлежащих первой сотне. Это привет из времен большой приватизации, когда нашли своих хозяев предприятия металлургии, энергетики, химической промышленности и прочее наследие советской индустрии.

Вместе с тем структура активов, которые принадлежат первой сотне самых состоятельных, постепенно меняется. Например, уже весьма заметное место занимают активы в агробизнесе, розничной торговле, недвижимости и строительстве. А это бизнесы, которые преимущественно создавались с нуля, хотя зачастую это делалось на деньги, заработанные в других сферах.

А вот финансовый бизнес в активах самых состоятельных занимает весьма скромное место. Что понятно после того банкопада, который имел место в 2014-2016 годах. Уцелели госбанки, немногочисленные частные украинские и, конечно, банк с иностранными акционерами. По этой причине нет в рейтинге и многих собственников крупных банковских групп.

Да и в принципе стоимость украинских бизнесов сильно пострадала от имевших место кризисов, а также от российской агрессии на востоке и юге Украины. Например, не присутствует в нашем рейтинге собственник горловского Стирола, а также собственники ряда других предприятий, которые перестали существовать, пишет thinktanks.by .

Лидерами рейтинга стали Ринат Ахметов с состоянием в 7,7 млрд долларов, Виктор Пинчук с состоянием 1,66 млрд долларов и Игорь Коломойский, имеющий 1,5 млрд долларов. Экс-президент Украины Петр Порошенко занял в рейтинге 7 строчку, с состоянием 810 млн долларов.