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Водитель был пьян. СК завершил расследование ДТП под Шумилино, в котором тяжело пострадали четверо
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Шумилинском районе, в котором тяжелые травмы получили четыре человека,
По данным следствия, 25 апреля 29-летний водитель Renault Megane Scenic двигался по 24-му километру гравийной дороги Оболь — Леоново — Мишковичи — Лежни и съехал в кювет, где автомобиль
— Специалисты ГКСЭ провели ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. По их результатам установлено, что автомобиль перед происшествием двигался со скоростью 108 км/ч, — проинформировали в СК.
Следователи предъявили 29-летнему мужчине обвинение по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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