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NASA поделилось аудио, на которых слышно, как звучит Марс
Источник материала: KYKY>
Космическое агентство NASA
«Прислушайтесь к поверхности Марса, и вы будете вознаграждены симфонией звуков. Конечно, для этого нужен сверхчеловеческий слух, но устройство NASA InSight оснащено специальным «ухом», — пишет агенство на своем сайте.
Год назад InSight стал изучать толчки внутри планеты, чтобы определить, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие — падениями метеоритов. От станционной установки ждали, что в течение 720 дней она сможет пробурить скважину в пять метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты, но внезапно появились проблемы: один из приборов застрял, а решить проблему удалось лишь пару месяцев назад.
Руководители миссии продолжили собирать информацию о толчках на Марсе. И вот NASA опубликовало аудио, на которых слышно, что происходит внутри планеты.
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Космическое агентство NASA поделилось аудиозаписями, на которых слышен Марс — звуки ветра и землетрясений Красной планеты. Их сделал аппарат InSight: он анализирует...
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