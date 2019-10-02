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NASA поделилось аудио, на которых слышно, как звучит Марс

03.10.2019 15:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Космическое агентство NASA поделилось аудиозаписями, на которых слышен Марс — звуки ветра и землетрясений Красной планеты. Их сделал аппарат InSight: он анализирует марсианскую почву.

«Прислушайтесь к поверхности Марса, и вы будете вознаграждены симфонией звуков. Конечно, для этого нужен сверхчеловеческий слух, но устройство NASA InSight оснащено специальным «ухом», — пишет агенство на своем сайте.

Год назад InSight стал изучать толчки внутри планеты, чтобы определить, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие — падениями метеоритов. От станционной установки ждали, что в течение 720 дней она сможет пробурить скважину в пять метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты, но внезапно появились проблемы: один из приборов застрял, а решить проблему удалось лишь пару месяцев назад.

Руководители миссии продолжили собирать информацию о толчках на Марсе. И вот NASA опубликовало аудио, на которых слышно, что происходит внутри планеты.

 
 
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Космическое агентство NASA поделилось аудиозаписями, на которых слышен Марс — звуки ветра и землетрясений Красной планеты. Их сделал аппарат InSight: он анализирует...
 
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