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Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика

03.10.2019 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Париже активист организации по защите прав животных PETA общипал гигантского кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика

Необычное действие произошло на улице перед магазином одежды известной сети. Человек в костюме кролика лежал на столе и издавал животрепещущие звуки.

Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика

Таким образом, организация протестует против использования в предметах гардероба ангорской шерсти. Шесть лет назад PETA выпустила видео о жестокости по отношению к ангорским кроликам на китайской ферме. После чего многие мировые бренды перестали использовать в своих коллекциях эту шерсть.

Зоозащитник в Париже ощипывал гигантского кролика

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Новости Франции. В Париже активист организации по защите прав животных PETA общипал гигантского кролика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Необычное...
 
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