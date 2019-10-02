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Прошёл без очереди. В Минске трое парней избили мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске трое местных жителей избили мужчину за то, что тот прошел вне очереди.
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Когда он вышел, трое 24-летний парней решили отомстить мужчине за подобное поведение. Объяснять они ничего не стали, а сразу пустили в ход кулаки. После этого молодые люди скрылись.
Подозреваемые задержаны. В момент правонарушения фигуранты были пьяны. Их действиям даётся правовая оценка.
Летом 2019 года в Новополоцке нетрезвая женщина избила трёх пенсионерок.
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Новости Беларуси. В Минске трое местных жителей избили мужчину за то, что тот прошел вне очереди. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошёл в одном из...
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