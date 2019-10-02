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«Девочки». Максим Галкин показал Аллу Пугачёву с дочками
Источник материала: СТВ
Новости России. Максим Галкин поделился с поклонниками новыми фото.
Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с членами семьи. На нем Лиза Галкина находится в центре кадра, а ее окружают Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова и жена российского продюсера Александра Достмана – адвокат Ида Достман.
Поклонники семьи сразу отметили, что на фото запечатлены обе дочери Аллы Пугачевой. Многие отметили красоту женщин и написали добрые комментарии.
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Новости России. Максим Галкин поделился с поклонниками новыми фото. Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с членами семьи. На нем Лиза Галкина...
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