«Девочки». Максим Галкин показал Аллу Пугачёву с дочками

Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Галкин поделился с поклонниками новыми фото.

Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с членами семьи. На нем Лиза Галкина находится в центре кадра, а ее окружают Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова и жена российского продюсера Александра Достмана – адвокат Ида Достман.

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Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники семьи сразу отметили, что на фото запечатлены обе дочери Аллы Пугачевой. Многие отметили красоту женщин и написали добрые комментарии.