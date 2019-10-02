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«Девочки». Максим Галкин показал Аллу Пугачёву с дочками

03.10.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Галкин поделился с поклонниками новыми фото.  

Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с членами семьи. На нем Лиза Галкина находится в центре кадра, а ее окружают Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова и жена российского продюсера Александра Достмана – адвокат Ида Достман.  

Нырять и говорить по-французски. Что еще умеют делать 6-летние Лиза и Гарри Галкины  

«Девочки». Максим Галкин показал Аллу Пугачёву с дочками
Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Поклонники семьи сразу отметили, что на фото запечатлены обе дочери Аллы Пугачевой. Многие отметили красоту женщин и написали добрые комментарии.  

Как выглядят  и чем занимаются дети и внуки Аллы Пугачёвой – здесь подробнее.    

Люди в материале: Алла Пугачёва, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Юлия Проскурякова, Ида Достман
 
 
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Новости России. Максим Галкин поделился с поклонниками новыми фото.   Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с членами семьи. На нем Лиза Галкина...
 
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