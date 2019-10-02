США вводят рекордные пошлины на европейские товары

Источник материала: СТВ

Новости США. Сумма – 7,5 миллиарда долларов ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпринять подобные меры разрешила Всемирная торговая организация. Штрафные санкции – ответ на субсидии Европейского союза, которые выделялись концерну Airbus.





В результате этой, якобы незаконной помощи, американская корпорация Boeing понесла значительные убытки. В планах Штатов обложить 10-процентными пошлинами самолеты и комплектующие к ним из ЕС, а также ввести 25-процентный сбор на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, включая оливковое масло, сыр муку и апельсины.



