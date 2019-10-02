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В Гродненском районе у мужчины были похищены десять гусей

03.10.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненского района были похищены десять гусей.

Как сообщает Следственный комитет, 2 октября в милицию обратился местный житель, который заявил, что с 16 по 17 июля у него из хозпостройки были похищены 10 гусей.

К месту происшествия выехала СОГ. Выяснилось, что правонарушение мог совершить 50-летний житель Берестовицкого района. У него по месту жительства были обнаружены и изъяты 10 гусей, которые переданы на хранение потерпевшему.

Подозреваемый пояснил, что один гусь умер, а другого съела лиса. О судьбе третьего фигурант не упомянул. Мужчина задержан. Он был не раз судим за кражи, угон и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году подозреваемый был осуждён за кражу двух индеек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Летом 2019 года минчанин украл чужую собаку.

Животное он подарил супруге на день рождения – подробности здесь.

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Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненского района были похищены десять гусей. Как сообщает Следственный комитет, 2 октября в милицию обратился местный...
 
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