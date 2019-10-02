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В Гродненском районе у мужчины были похищены десять гусей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненского района были похищены десять гусей.
Как
К месту происшествия выехала СОГ. Выяснилось, что правонарушение мог совершить 50-летний житель Берестовицкого района. У него по месту жительства были обнаружены и изъяты 10 гусей, которые переданы на хранение потерпевшему.
Подозреваемый пояснил, что один гусь умер, а другого съела лиса. О судьбе третьего фигурант не упомянул. Мужчина задержан. Он был не раз судим за кражи, угон и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году подозреваемый был осуждён за кражу двух индеек.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Летом 2019 года минчанин украл чужую собаку.
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Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненского района были похищены десять гусей. Как сообщает Следственный комитет, 2 октября в милицию обратился местный...
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