Месячник по наведению порядка

Источник материала: Новости Дзержинска

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» информирует, что в целях активизации работ по наведению и поддержанию надлежащего порядка на земле издано Распоряжение Минского областного исполнительного комитета от 17.09.2019г. №187-р «О проведении с 1 по 31 октября 2019 года месячника по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий».

В связи с этим ГУ «Дзержинский РЦГЭ» обращается к руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам выполнить и впоследствии постоянно соблюдать действующие санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы по вопросу санитарного содержания и благоустройства территорий, в т.ч. СанПиНиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением МЗ РБ от 1.11.2011г. №110, а также «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденные постановлением СМРБ 28.11.2012г. №1087.

Специалистами ГУ «Дзержинский РЦГЭ», Дзержинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды будет организован контроль за ходом выполнения вышеуказанного Распоряжения Минского областного исполнительного комитета.