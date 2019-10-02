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К подозреваемому в похищении девушки жителю Брестской области применена мера пресечения в виде заключения под стражу
03.10.2019 18:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В результате плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Также были обнаружены 29-летний подозреваемый и потерпевшая.
Следствием установлено, что мужчина, находясь вблизи одного из домов по ул. Московской в Бресте, вопреки воле потерпевшей поместил ее в багажник автомобиля «Фольксваген», на котором вывез девушку на территорию Жабинковского района.
После того как потерпевшая выбралась из багажника и попыталась убежать, подозреваемый догнал ее и дважды ударил битой по голове. Девушка была госпитализирована в учреждение здравоохранения с телесными повреждениями. В настоящее время она продолжает лечение.
Следователями проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевшей, подозреваемого и свидетелей, изъяты необходимые предметы, по которым назначен ряд экспертиз.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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К подозреваемому в похищении девушки жителю Брестской области применена мера пресечения в виде заключения под стражу
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