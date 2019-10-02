К подозреваемому в похищении девушки жителю Брестской области применена мера пресечения в виде заключения под стражу

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее , 30 сентября текущего года в 8:38 на линию 102 поступило сообщение о похищении 21-летней девушки у одного из домов в Бресте.





В результате плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Также были обнаружены 29-летний подозреваемый и потерпевшая.

Следствием установлено, что мужчина, находясь вблизи одного из домов по ул. Московской в Бресте, вопреки воле потерпевшей поместил ее в багажник автомобиля «Фольксваген», на котором вывез девушку на территорию Жабинковского района.

После того как потерпевшая выбралась из багажника и попыталась убежать, подозреваемый догнал ее и дважды ударил битой по голове. Девушка была госпитализирована в учреждение здравоохранения с телесными повреждениями. В настоящее время она продолжает лечение.





Следователями проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевшей, подозреваемого и свидетелей, изъяты необходимые предметы, по которым назначен ряд экспертиз.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк