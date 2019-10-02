Готовьте фраки – в Минске будет бал!

Источник материала: KYKY

В Минске, вслед за городами Европы, устроят благотворительный венский бал – говорят, один из самых ярких символов столицы Австрии. Организаторы хотят вернуть традицию проводить балы и показать, как это происходит в Вене.

Справка. Венские балы появились в первой половине 19 века. В настоящем времени во главе с Венским оперным балом такие мероприятия устраивают с 1956 года. ЮНЕСКО внесла их в список нематериального наследия и даже установила критерии, которым должен соответствовать бал, чтобы иметь право называться венским.

Минским балом занимаются компания А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы. Это театр и станет как раз тем местом, где развернутся события, причем неслучайно: 130 лет назад Купаловский принимал такие же публичные ивенты. Возвращение к истокам станет своего рода возрождением бальной культуры Минска.

Важная часть «Венского бала с А1 в Купаловском» – это упор на благотворительность. 50% средств от продажи билетов направят на помощь проекту «SOS-детские деревни Беларусь» и его подопечным – детям, которые остались без родителей или рискуют их потерять из-за неблагоприятных социальных факторов.

Как попасть на бал?

По билетам. Их запустят в продажу в начале ноября. Точную дату и другие новости можно отслеживать здесь и здесь .