Взрыв прогремел в жилом доме в Чехии

Источник материала: СТВ

Новости Чехии. Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юге Чехии: один человек погиб, ещё около 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На месте происшествия работают 7 пожарных бригад. Нанесённый ущерб предварительно оценивается в 650 тысяч долларов. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии.





Правоохранители не исключают, что взрыв устроили намеренно. Ведётся расследование.