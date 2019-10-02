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На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

03.10.2019 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько вам лет? Состоите ли в браке и планируете ли ребенка? 49 вопросов о жизни и быте зададут каждому белорусу,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

Перепись населения начинается уже 4 октября. Правда, в ваши дома переписчики пока не постучатся. В течение двух неделей рассказать о себе статистам можно будет самостоятельно через интернет – причем из любой точки мира. Либо посетив стационарные участки. Они будут работать по всей стране. И только начиная с 21 по 30 октября переписчики пойдут по квартирам.

На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
В законе о переписи написано о том, что каждый гражданин обязан принять участие. Но мы понимаем, что основная наша задача донести до каждого, что его участие в переписи очень важно для любого государственного органа, который потом воспользуется статистическими данными. Данные по переписи будут обезличены, и персональные данные по каждому физическому лицу никому не будут передаваться.

На 49 вопросов ответят белорусы при переписи

Перепись в нашей стране проводится раз в 10 лет и нынешняя станет третьей в истории суверенной Беларуси.

Люди в материале: Наталья Тарасюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сколько вам лет? Состоите ли в браке и планируете ли ребенка? 49 вопросов о жизни и быте зададут каждому белорусу,  сообщили в программе Новости «24...
 
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