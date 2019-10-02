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На 49 вопросов ответят белорусы при переписи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько вам лет? Состоите ли в браке и планируете ли ребенка? 49 вопросов о жизни и быте зададут каждому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перепись населения начинается уже 4 октября. Правда, в ваши дома переписчики пока не постучатся. В течение двух неделей рассказать о себе статистам можно будет самостоятельно через интернет – причем из любой точки мира. Либо посетив стационарные участки. Они будут работать по всей стране. И только начиная с 21 по 30 октября переписчики пойдут по квартирам.
Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления Минска:
Перепись в нашей стране проводится раз в 10 лет и нынешняя станет третьей в истории суверенной Беларуси.
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Новости Беларуси. Сколько вам лет? Состоите ли в браке и планируете ли ребенка? 49 вопросов о жизни и быте зададут каждому белорусу, сообщили в программе Новости «24...
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