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В Борисове Ford насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

03.10.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 октября около десяти утра в Борисове произошёл наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 24-летний водитель за рулём Ford Tourneo двигался по улице Чапаева. В определённый момент иномарка сбила 57-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть.

В Борисове Ford насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Фото: УВД Миноблисполкома

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия ведётся проверка.

На неделе в Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика.

Ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 3 октября около десяти утра в Борисове произошёл наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает УВД Минского...
 
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