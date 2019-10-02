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В Борисове Ford насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 октября около десяти утра в Борисове произошёл наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Как
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия ведётся проверка.
На неделе в Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика.
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Новости Беларуси. 3 октября около десяти утра в Борисове произошёл наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает УВД Минского...
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