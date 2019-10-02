В Борисове Ford насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 октября около десяти утра в Борисове произошёл наезд на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 24-летний водитель за рулём Ford Tourneo двигался по улице Чапаева. В определённый момент иномарка сбила 57-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть.



Фото: УВД Миноблисполкома

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия ведётся проверка.

На неделе в Могилёве грузовик сбил 7-летнего мальчика.