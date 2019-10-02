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«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

03.10.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Заявленная внушительная сумма – результат уже первых часов работы консультативного совета.

«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
На I Форуме регионов мы взяли планку в 100 миллионов, ну, максимально около 140, если учесть дополнительные соглашения. Сегодня мы подписали соглашений на поставки белорусской продукции на 542 миллиона 533 тысячи. Можно сказать, что мы прибавили почти в пять раз.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину

Люди в материале: Владимир Улахович
 
 
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Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24...
 
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