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«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявленная внушительная сумма – результат уже первых часов работы консультативного совета.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
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«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов
Новости Беларуси. 40 контрактов и договорённости на полмиллиарда долларов. В Житомире проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24...
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