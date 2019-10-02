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В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

03.10.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В торговой сети Мозыря сотрудники Госстандарта выявили опасное для здоровья мороженное. Продукт, заражённый кишечной палочкой, был ввезён в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

Речь идет о мороженом под брендами «Лето» и «Большой рожок». Опасное лакомство произведено в Нижнем Новгороде. Оба сорта в своём составе помимо патогенных микроорганизмов вместо натуральных сливок и сливочного масла содержат заменители молочного жира.

В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

Продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

Игорь Цыганков, начальник Гомельской областной инспекции Госстандарта:
Данные несоответствия носят производственный характер. В связи с чем принято решение о запрете ввоза данной продукции на территорию Беларуси. Также принято решение об отмене действия на территории Беларуси документа об оценке соответствия данной продукции. Хочется обратить внимание всех поставщиков и продавцов, чтобы обращали внимание на находящийся в открытом доступе реестр продукции, запрещённой к ввозу на территории Республики Беларусь.

В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой

Партия выявленная в розничной торговле города Мозыря уже изъята из продажи. Её дальнейшую судьбу решит поставщик  – одна из столичных компаний.

Люди в материале: Игорь Цыганков
 
 
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Новости Беларуси. В торговой сети Мозыря сотрудники Госстандарта выявили опасное для здоровья мороженное. Продукт, заражённый кишечной палочкой, был ввезён в...
 
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