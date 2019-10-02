|
В магазинах Гомельской области нашли российское мороженое, заражённое кишечной палочкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В торговой сети Мозыря сотрудники Госстандарта выявили опасное для здоровья мороженное. Продукт, заражённый кишечной палочкой, был ввезён в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о мороженом под брендами «Лето» и «Большой рожок». Опасное лакомство произведено в Нижнем Новгороде. Оба сорта в своём составе помимо патогенных микроорганизмов вместо натуральных сливок и сливочного масла содержат заменители молочного жира.
Продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
Игорь Цыганков, начальник Гомельской областной инспекции Госстандарта:
Партия выявленная в розничной торговле города Мозыря уже изъята из продажи. Её дальнейшую судьбу решит поставщик – одна из столичных компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В торговой сети Мозыря сотрудники Госстандарта выявили опасное для здоровья мороженное. Продукт, заражённый кишечной палочкой, был ввезён в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)