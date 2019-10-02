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Подозреваемый в похищении 21-летней девушки в Бресте заключён под стражу

03.10.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестской области заключён под стражу мужчина, который подозревается в похищении девушки.

Как сообщает УСК по Брестской области, в настоящее время 21-летняя потерпевшая продолжает лечение в больнице.

Место происшествия было осмотрено, допрошены потерпевшая, подозреваемый и свидетели, изъяты необходимые предметы, назначено проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что утром 30 сентября мужчина похитил девушку и увёз на территорию Жабинского района.

Потерпевшую мужчина поместил в багажник – здесь подробности.

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Новости Беларуси. В Брестской области заключён под стражу мужчина, который подозревается в похищении девушки. Как сообщает УСК по Брестской области, в настоящее...
 
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