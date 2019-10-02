|
Подозреваемый в похищении 21-летней девушки в Бресте заключён под стражу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области заключён под стражу мужчина, который подозревается в похищении девушки.
Как
Место происшествия было осмотрено, допрошены потерпевшая, подозреваемый и свидетели, изъяты необходимые предметы, назначено проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что утром 30 сентября мужчина похитил девушку и увёз на территорию Жабинского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Брестской области заключён под стражу мужчина, который подозревается в похищении девушки. Как сообщает УСК по Брестской области, в настоящее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)