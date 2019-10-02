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Следователи установили личность погибшего, чьи останки были найдены в подвале дома

03.10.2019 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователями была установлена личность погибшего, чьи останки нашли в доме.

По информации УСК по Минской области, останки принадлежат мужчине без определенного места жительства, который без вести пропал в 2008 году. Эксперты выяснили, что смерть носит криминальный характер. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи установили личность погибшего, чьи останки были найдены в подвале дома
Фото: УСК по Минской области

Напомним, первого августа в Смоленском районе во время уборки заброшенного дома были обнаружены человеческие останки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, изъяты следы и предметы (читать дальше). 

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Новости Беларуси. Следователями была установлена личность погибшего, чьи останки нашли в доме.
 
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