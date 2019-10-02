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Следователи установили личность погибшего, чьи останки были найдены в подвале дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следователями была установлена личность погибшего, чьи останки нашли в доме.
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Напомним, первого августа в Смоленском районе во время уборки заброшенного дома были обнаружены человеческие останки.
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Новости Беларуси. Следователями была установлена личность погибшего, чьи останки нашли в доме.
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