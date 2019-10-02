Следователи установили личность погибшего, чьи останки были найдены в подвале дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователями была установлена личность погибшего, чьи останки нашли в доме.

По информации УСК по Минской области, останки принадлежат мужчине без определенного места жительства, который без вести пропал в 2008 году. Эксперты выяснили, что смерть носит криминальный характер. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



Фото: УСК по Минской области

Напомним, первого августа в Смоленском районе во время уборки заброшенного дома были обнаружены человеческие останки.