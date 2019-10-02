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В Слуцком районе «ведунья» за снятие порчи потребовала 999 долларов

03.10.2019 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Слуцком районе «ведунья» снимала порчу за деньги. В последний раз она попросила 999 долларов.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в Столинском районе 34-летняя местная жительница работает дояркой. Женщина также подрабатывает тем, что делает маникюр. В том числе она принимала заказы из Турова, где у неё была для этих целей комната. Гражданка могла приехать к заказчице.

Одна из клиенток начала гадать женщине. Она начала верить. Затем гадалка сказала, что над семьёй доярки смерть нависла. Но за 250 долларов «ведунья» может снять порчу. Женщина согласилась.

Обряд потребовалось провести несколько раз, каждый – за отдельную плату. Также «спасённая» в знак благодарности привозила картошку и другие подарки из села. С мая по сентябрь «целительница» получила ещё 700 рублей.

Сын доярки проходит срочную службу в Минской области. Когда парню дали отпуск, женщина встретила сына и попросила его заехать в гости к «провидице» в Слуцкий район. Гадалка заверила, что нельзя юноше к автомобилям подходить – беда будет.

Молодой человек не поверил и однажды решил сделать мелкий ремонт. Машина загорелась. Мать парня немедленно позвонила «ведунье» и сказала, что та была права. Было решено и мужа доярки от всевозможных порч очистить.

Оказалось, что сделать это непросто, поэтому нужна оплата в 999 долларов. Женщина согласилась, но денег не хватало, поэтому она одолжила треть у соседа. Сеанс снятия порчи был проведён.

Когда мужчина узнал о действиях жены, он сразу же велел ей обратиться в милицию. Правоохранители нашли гадалку. «Ведунья» казала, что дара у неё нет, а деньги она брала в долг. Сотрудники милиции усомнились в последнем, после чего подозреваемая вернула доярке её деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мы рассказывали, что в Минске была задержана гадалка, которая выманила у людей вещи на 11 тысяч рублей.

Женщина предлагала избавить клиентов от негативной энергетики – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Слуцком районе «ведунья» снимала порчу за деньги. В последний раз она попросила 999 долларов. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в...
 
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