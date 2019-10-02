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Не учите нас выбирать

03.10.2019 15:35 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Предвыборная кампания в нашей стране набирает обороты. К ней готовятся кандидаты, то есть те, кто хотел бы стать парламентарием, или те, которых хотели бы увидеть в парламенте избиратели. Согласитесь, это разные вещи. Почти точно так же, как в одной популярной некогда песенке из советского сериала «Большая перемена», где пелось: «Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает!»

Нам больших перемен не надо, нам бы позитивных и поступательных!

 

К выборам готовятся и те, кто никому не хочет понравиться, никогда не играет в популизм и для кого буква закона, а также точность в отражении народного волеизъявления – первейшая задача. Это наш ЦИК – Центральная избирательная комиссия. Ну и все подчиненные ей комиссии на местах. В обеспечении легитимности выборов им всем помогают многочисленные международные наблюдатели, которых мы уже пригласили в нашу страну, чтобы с помощью их непредвзятого мнения (и иногда даже и предвзятого) подтвердить очевидную вещь – выборы у нас проходят транспарентно, легально, либерально и на альтернативной основе. А также и то, что они легко верифицируются.

А раз так, то должны эти выборы без вопросов признаваться «международным сообществом», как принято сейчас говорить. Только вот мировое сообщество представлено будет не всем своим многомиллиардным составом, а конкретными чиновниками из БДИПЧ ОБСЕ. Эта труднопроизносимая аббревиатура расшифровывается так – Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вы спросите, чего это автор зачастил иностранными и малопонятными словами? А все потому, что этими словами будут оперировать те самые западные наблюдатели. Подавай им транспарентность, легальность, либеральность и альтернативность. И нечего на них за это обижаться, ибо это все у нас есть в полном наличии! Особенно если перевести эти заморские слова, пардон, термины на наш язык – тогда они станут вполне понятными нам «прозрачностью», «законностью» и «свободою». Вот только «альтернативность» придется перевести с помощью целого словосочетания – «широкий выбор кандидатов».

 

Самое заковыристое слово – «легитимность». Это не «законность», это, скорее, верование в то, что все прошло нормально и честно, а, стало быть, демократично. Причем, я ничуть не преувеличиваю и не ёрничаю с «западной верой», ибо никаких критериев, по которым БДИПЧ оценивает те или иные выборы в тех или иных странах, просто не существует. Они нигде не прописаны! И сколько раз мы не просили ОБСЕ четко записать, по каким пунктам нас они оценивают, этого так и не было сделано. Потому что тогда возникнет взаимная ответственность, – нашей ЦИК, и их БДИПЧ. А пока критериев нет, то вот и получается, что за все отвечает только белорусская ЦИК!

Наша Центральная избирательная комиссия старается из всех сил – угнаться за все возрастающими требованиями западных коллег. А те все равно то верят, то не верят. То признают, а то – не очень. Потому что руководствуются не законами, а каким-то размытым «европейским правосознанием», как когда-то пользовались «классовым чутьем»: разницы никакой!

И вот тут-то мы и сталкиваемся с реальной проблемой, нет, не наших выборов, а наших отношений с наблюдателями БДИПЧ. Уже много лет подряд они уезжают вполне удовлетворенными с наших выборных кампаний; все их устраивает – и наша транспарентность, и наша легальность, и наша либеральность, и даже альтернативность. А вот «веры» они нам могут и не дать, т. е. легитимности. И хоть уже не могут полностью не признавать наши выборы, зато все время записывают какие-то недостатки. А мы остаемся в позиции «учеников».

 

Думается, пора уже повзрослеть. И перестать играться в иностранные слова, как и в иностранные заимствования. Нужно слушать нашего Президента, который прямо говорит, что выборы мы проводим не для кого-то и не для какого-то зарубежного дяди, короче, не для отчета перед ОБСЕ, а для себя. Для своего народа! Для наиболее успешного и постепенного решения наших проблем и наших задач. И для улучшения нашей жизни с помощью эффективного, стабильного и думающего законодателя, коим и должен стать каждый депутат.

Нам тем более не стоит скромничать перед кем бы то ни было из зарубежных наблюдателей и «учителей», ибо наша избирательная система не только не хуже, чем в их хваленых странах, а зачастую шагнула далеко вперед и, по сути, является куда более демократичной! Я уж не буду тут смеяться над таким анахронизмом, как непрямая американская система выборов при посредстве каких-то дополнительных «выборщиков», которых используют, будто фильтр для неугодных «голосов». Я буду сравнивать с наиболее передовыми европейскими системами, и укажу пока только на один, но очень важный аспект.

 

Так вот, ни одна их западных систем не может похвастаться тем, чего достигла уже реально белорусская избирательная процедура: у нас из выборов полностью исключен пресловутый «денежный фактор». Большой кошелек у нас просто не может протащить в депутаты ни одного из своих «представителей» – у нас в данном смысле все кандидаты равны и ведут предвыборную кампанию в равных условиях. Отличаться они могут только умом, опытом, знаниями, умением нравиться, наконец, но вот симпатию покупать у нас не позволяют ни закон, ни государство. Которое тщательно следит за социальной ориентацией выборного процесса – чтобы он служил народу, а не отдельным амбициозным личностям.

Во всем же остальном – и в досрочном голосовании, и в прозрачности урн, как и в их закрытости, а в также в наличии наблюдателей – мы строго следуем за самой последней европейской избирательной модой. Кстати, в Соединенных Штатах института наблюдателей в принципе нет – от слова «совсем» – и никто их не ругает и не упрекает. Наверно, потому что им «верят».

Так вот, мы тоже верим в свою систему – в ее прозрачность, честность и демократичность. И имеем к тому куда больше оснований, чем многие другие «менторы».

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК»

 
 
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