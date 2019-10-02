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«Думала пойти уборщицей, чтобы дотянуть до пенсии». Как белорусы за 50 ищут новую работу

03.10.2019 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВФ не раз советовал Беларуси больше внимания уделять занятости людей предпенсионного возраста, особенно с учетом того, что на пенсию в стране выходят все позже. Вместе с тем уже в 50 лет устроиться на хорошую работу бывает очень непросто. «Сначала даже не могла вслух признаться, что после 50 ты уже не котируешься — аж дыхание перебивало», — признается Светлана Свирская из Гомеля, которая в 51 год открыла собственное дело. «Доходило до того, что думала пойти на две смены уборщицей и на этом поставить точку», — добавляет 52-летняя Людмила из Минска, которой месяц назад удалось устроиться на работу по специальности в сфере логистики.

FINANCE.TUT.BY поговорил с людьми, которым пришлось выйти на рынок труда в 50+, о том, как они искали работу и сколько времени это заняло.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На собеседовании спрашивали, смогу ли я сработаться с молодежью. Я в ответ: „Вы знаете, кто такой Дудь? А я знаю!“»


Из личного архива

В мае этого года минчанка Людмила узнала, что логистическая компания, в которой она работала начальником отдела последние 15 лет, закрывается. Самой Людмиле на тот момент было 52 года.

— Когда нам об этом объявили, я в тот же день разместила на сайтах по поиску работы свое резюме. Потом достала телефон, начала обзванивать всех подряд из телефонной книжки и рассказывать, что случилось. Одна бывшая сотрудница нашей организации сразу предложила перейти в ее новую компанию. Я подъехала на собеседование, поговорила с учредителем и поняла, что не смогу там работать, — рассказывает Людмила.

Пока она дорабатывала последний месяц на старом месте, ее резюме так и висело на специализированных сайтах. Но ни одного отклика на него не пришло.

— Тишина была мертвая, мое резюме даже не просматривали, — комментирует Людмила. — Тогда я решила убрать оттуда возраст. Конечно, толковый персональщик сразу вычислит его по стажу работы, поэтому в большинстве случаев все равно шли отказы, меня не приглашали. И я опять пошла по знакомым.

В начале июля Людмила снова вышла на работу в логистическую компанию по рекомендации, но не задержалась и там, потому что «столкнулась с неадекватностью руководителя по отношению к подчиненным».

— Возможно, у меня завышенная самооценка, но я решила, что размениваться не хочу. Вкладывать свои знания в никуда не вижу смысла, угнетать себя ради денег — тоже. Все-таки на работе должно быть комфортно, ведь мы проводим там большую часть времени. Поэтому я приняла решение рискнуть и уйти, — объясняет Людмила. — Конечно, после этого бывали моменты, когда у меня опускались руки, не спала ночами, был круговорот мыслей. Доходило до того, что думала пойти на две смены уборщицей, чтобы как-то дотянуть до пенсии, и на том поставить точку.

Тем не менее Людмила продолжила рассылать резюме и откликаться на вакансии, в том числе по рабочим специальностям. И наконец это сработало: буквально в один день ее пригласили на собеседования в три компании. От одного сразу пришлось отказаться, потому что дорога до работы занимала бы два часа. На два других собеседования Людмила пошла.

— По телефону я сразу предупреждала о своем возрасте, чтобы не тратить время, если он не устраивает компанию. Мне говорили: ничего, приезжайте, будем общаться, — рассказывает Людмила. — В одной компании после второго собеседования сразу дали добро и предложили работу, но меня больше заинтересовала вторая. И там было гораздо сложнее! Я прошла четыре собеседования, каждое из которых длилось около 2−2,5 часов. Причем на последнем собеседовании присутствовало восемь человек — начальники отделов компании. Все они задавали мне разнообразные вопросы по специальности, а от директора летели в том числе вопросы и по возрасту. Например, не смущает ли меня, что я буду самым возрастным сотрудником, что буду среди молодежи? А я отвечала: «Чтобы работать с молодежью, надо быть с ней на короткой ноге. Вы, например, знаете, кто такой Дудь? А я знаю, и еще очень многое знаю по поводу того, чем интересуются сейчас молодые люди». Были вопросы и по поводу здоровья, того, насколько часто я бываю на больничном, смогу ли задерживаться после работы, если будет такая необходимость.

Людмила говорит, что директор компании прямо на собеседовании объяснил, почему пригласил на него всех начальников отделов.

— Поскольку мне придется с ними работать, нужно знать, насколько мы сможем понимать друг друга, комфортно ли мне будет с этими людьми. И одновременно — насколько они смогут принять меня в команду, — поясняет Людмила. — К счастью, все сложилось, и меня взяли. В коллективе приняли замечательно, отношения пока складываются, но психологически все еще очень тяжело, хотя прошел уже месяц. Дело в смене и обстановки, и коллектива, и места дислокации, и во всяких мелочах вплоть до того, что на предыдущей работе у меня был отдельный кабинет, а здесь я сижу не одна. Но я сразу отдавала себе отчет в том, что после 15 лет на одном месте мне будет очень трудно. Человек помоложе, наверное, быстрее вошел бы в колею.

Тем, кто оказался в аналогичной ситуации, Людмила советует в первую очередь убрать из резюме возраст.

— Главное — прорваться на собеседование, даже если это придется сделать немного обманным путем, — говорит Людмила. — Еще очень важную роль играет внешний вид. Все равно в первую очередь всех нас оценивают внешне, а уже потом начинают общаться. Если в 50 лет выглядишь, как пенсионер, — это сразу минус. И, наконец, на собеседовании нужно быть спокойным, не паниковать. Начнешь волноваться, заикаться, дашь слабину — и все. А хороший специалист всегда уверен в себе.

«Мой бизнес-план выиграл грант, и меня это так воодушевило! Оказывается, в 51 год жизнь не заканчивается»


Из личного архива

По основной специальности Светлана Свирская из Гомеля — инженер-технолог. Но в 2000 году она случайно устроилась инженером по охране труда и не на шутку увлеклась.

— Это была новая специальность, в 1999 году только вышло первое положение об охране труда. Воодушевленная тем, что на ней хорошо платят, я начала все изучать, следила за изменениями в законодательстве, осваивала компьютер, — рассказывает Светлана. — В конце концов я определилась, что больше всего мне нравится работать в строительстве, и до 2015 года буквально царствовала! Работа интересная, зарплата шикарная, наниматели выделяли средства на то, чтобы обеспечивать людей всем необходимым, а сами работники правила охраны труда не нарушали, потому что за это полагались премии.

Однако в 2015 году в отрасли начался кризис, который затронул и Светлану. Организация, в которой она работала, закрылась. Светлана устроилась на новое место, но там прошли сокращения, и она снова осталась без работы. В следующей компании платили совсем мало. Вдобавок возраст Светланы приближался к 50, и работодатели под разными предлогами отказывались ее брать даже после успешно пройденных собеседований.

— Я не могла понять, в чем дело. У меня инженерное образование, юридическое образование, специальное образование по охране труда, огромный опыт работы. Я хорошо выгляжу, не пью, не курю, всегда с маникюром, накрашена. Но нанимать меня никто не хотел, поэтому приходилось перебиваться подработками, — вспоминает Светлана.

В тот момент ей на глаза попалось объявление о наборе на годичную учебную программу «Успешное трудоустройство», которая проходила в институте повышения квалификации Гомельского государственного технического университета при поддержке Программы малых грантов посольства США.

— Меня приняли, и я буквально вцепилась в эти курсы зубами! Там учились и студенты, и женщины в возрасте, даже старше меня, и декретницы, и те, кто стоял на бирже труда, — рассказывает Светлана. — Нас обучали маркетингу, менеджменту, финансам, рассказывали, как правильно составить резюме и бизнес-план, как искать работу в интернете, какие специальности сейчас востребованы, как преподнести себя, как одеться на собеседование. Были занятия с психологом. Например, мы садились в круг, звонили друг другу и делали вид, что устраиваемся на работу, а она нас слушала и потом объясняла, какие ошибки мы допустили, вплоть до неправильных интонаций.

Светлана говорит, что благодаря новым знаниям уже в середине курса она смогла устроиться на новую постоянную работу, правда не в строительстве, а в образовании. Но и это не все!

— В конце у нас была выпускная работа — написать бизнес-план для открытия своего дела. Я, конечно же, написала про свою охрану труда. И выиграла один из трех грантов на то, чтобы этот бизнес-план реализовать, — говорит Светлана.

В результате сейчас у нее есть постоянная работа и четыре «маленькие фирмочки», которые тоже работают в сфере охраны труда. За все это Светлана благодарна в первую очередь учебе.

— Эти курсы меня спасли, потому что у меня уже начиналась сильная депрессия. На занятиях я сначала даже не могла вслух признаться, что после 50 ты уже не котируешься — аж дыхание перебивало. Но занятия с психологами помогли снять это стрессовое состояние, когда ты никому не нужен, а домой надо приносить деньги, и делай, что хочешь. И когда мое дело выиграло среди проектов молодых людей, меня это так воодушевило! Оказывается, в 51 год жизнь не заканчивается, я могу еще и бизнесом заняться! Теперь я снова чувствую себя востребованной, работаю целыми днями, — смеется Светлана.

«В молодом коллективе перестаешь чувствовать свой возраст. Называют на „ты“, как будто я девчонка»


Из личного архива

Вот уже шестой год минчанка Ирина Фунт работает в «МакДональдсе». Устроилась она туда в 50. Начиналось все с уборки в зале и на улице, потом Ирину обучили работе на кухне, затем — на кассе, а теперь она стала инструктором производственного обучения и сама учит новичков.

— Вообще у меня экономическое образование, но до работы в «МакДональдсе» я 10 лет проработала на рынке, — рассказывает Ирина. — Дело в том, что я уходила в декрет, после него еще какое-то время сидела дома с ребенком. А когда долго не работаешь по специальности, уже и самой страшновато возвращаться, потому что все забыла, и работодатели не хотят тебя брать. Всем нужен опыт, стаж. А тут еще и компьютер, всякие новые программы — словом, паника! Поэтому по специальности больше работать не стала.

Ирина вспоминает, что раньше продавцы на рынке могли трудоустроиться официально, однако с определенного момента пришлось работать без записи в трудовой. Это Ирину не устраивало, как и то, что в результате продавцам не полагалось ни оплачиваемых больничных, ни отпусков. Поэтому она решила искать постоянную работу.

— Я думала, присматривалась, а потом случайно зашла в «МакДональдс» и увидела, что там работает женщина даже постарше меня. Подумала: может, и мне попробовать? Подошла, обо всем расспросила, заполнила анкету, сказала, что могу работать в любое время. Потом меня вызвали на собеседование и еще раз объяснили условия. Спрашивали: может, меня не устраивает, что придется убирать, подметать, опять же на кухне тоже тяжелый труд. Но меня все это не смущало. И очень понравилось то, что предлагают гибкий график, оплачиваемый больничный и отпуск, есть соцпакет, — говорит Ирина.

По ее словам, вопрос возраста на собеседовании не поднимался ни разу.

— Наверное, когда на работе уже есть такие люди, это становится как-то привычно. Раз все они справляются, то и я смогу, можно меня взять, — предполагает Ирина.

Теперь она трудится в молодом коллективе, большинство других сотрудников — студенты. Значительно младше оказалось и начальство. Но это, по словам Ирины, никого не смущает.

— Мне нравится коллектив, я со всеми общаюсь. Например, нет такого, что раз мы постарше, нас надо называть по имени-отчеству. Все друг друга называют по имени, а некоторые — еще и на «ты», как будто я девчонка. Но меня это не ущемляет, наоборот — перестаешь чувствовать свой возраст. В зеркало смотришь — и тогда видишь, а на душе не ощущается, — смеется Ирина. — Я бы сказала, что у нас в коллективе разницы в возрасте не существует. Ты просто должен справляться и работать, как все.

В августе Ирине назначили пенсию, но уходить на заслуженный отдых она пока не планирует.

— На работе мне ничего по этому поводу не сказали. Тут работают женщины и старше, я бы даже сказала, что я в нашей возрастной категории самая молодая. Есть те, кому за 60 — и ничего, — говорит Ирина.

«День у фрилансера ненормированный, могу начать в половине восьмого утра и закончить в половине второго ночи»

Из личного архива

57-летний Андрей проработал в школе 20 лет. Сначала был учителем французского и немецкого языка, потом — педагогом-организатором. В 2009 году в школу, где тогда работал Андрей, пришел новый директор.

— После этого у нас начался разгон коллектива. В частности, ко мне была такая претензия: что может делать взрослый серьезный мужчина на должности педагога-организатора? Это, мол, работа для девочек. Я говорил, что чувствую себя на своем месте, мне эта работа нравится, но меня все равно отправили «на часы», преподавать языки, — рассказывает Андрей. — Потом какое-то время пришлось совмещать обе должности. В конце концов я не выдержал и 1 декабря 2010 года уволился. Мне тогда было 49 лет. Честно говоря, к тому моменту я уже как-то устал от школы и здоровье начало подводить, хотя уходить было очень страшно.

С того момента у Андрея началась карьера фрилансера. Сперва он поработал репетитором, а после этого решил попробовать себя в роли журналиста и обратился к главному редактору детского журнала «Рюкзачок».

— Мне объяснили, что мой огромный педагогический стаж — это хорошо, но нужно научиться писать. Тренироваться посоветовали на бирже копирайтинга. Мол, начните за маленькие копейки, поработайте полгода-год, и у вас появится свое портфолио, на основании которого можно будет обращаться в редакции, — рассказывает Андрей. — На одной из таких бирж я достаточно долго зарабатывал текстами, в основном рекламными. Описывал всякие телевизоры, вездеход «Витязь», писал про артистов, Аллу Пугачеву, разные фильмы… С заказчиками мы общались только в интернете, и мой возраст вообще никого не интересовал.

Наработав портфолио на бирже копирайтинга, Андрей переключился на нерекламные тексты. Для журнала «Делаем сами» описывал дачные изобретения своего отца-инженера, для сайта огородников — то, как устроены сады-огороды во Франции, Голландии, Швейцарии (там Андрей много раз бывал в качестве сопровождающего детских групп из Чернобыльской зоны и видел все своими глазами).

— В резюме я всегда указывал свой возраст. Но редакторов это как-то не останавливало, с некоторыми изданиями мое сотрудничество продолжается до сих пор. Но я работаю на внештатной основе, — поясняет Андрей.

Иногда в интернете находились достаточно экзотические подработки.

— Например, сейчас я работаю удаленным переводчиком на международном сайте знакомств. Начал относительно недавно, в ноябре прошлого года. Конечно, надо немного быть Ги де Мопассаном, чтобы переводить то, что французы пишут русским женщинам, а русские женщины — французам, — комментирует Андрей. — Еще в прошлом году я написал сценарий документального фильма «Никарагуа», который выходил на российском телеканале «Звезда». Они давали объявление о поиске сценариста, а я вспомнил, какую кучу сценариев написал, пока работал в школе, и откликнулся. Там прочитали мое резюме, позвонили. Опять же, о возрасте никаких вопросов.

Сейчас Андрея полностью устраивает фриланс, возвращаться к работе учителя он пока не планирует.

— Когда слышу новости о том, что происходит в школах — резня в Столбцах, история с учительницей в Гомеле, — думаю, что моя нервная система современных детей просто не выдержала бы, — признается Андрей. — Плюс постоянный прессинг на учителя: заполни бумажки, обойди квартиры, проверь семьи. Мои бывшие коллеги-ровесницы, которые работают до сих пор, говорят, чтобы в школу я не возвращался. А тут я сам себе хозяин, сам регулирую свое время. Конечно, день у меня ненормированный, иногда могу начать в половине восьмого утра и закончить в половине второго ночи. И к компьютеру прикован, на воздухе бываю не так часто. Но в целом меня все устраивает, уровень дохода меньше не стал. А если изменятся жизненные обстоятельства, то я всегда могу попробовать вернуться в школу.

Кадровое агентство: «Сейчас большинство компаний заявляют, что им все равно, какой возраст у работника»

По данным опроса среди людей старше 50 лет, который провел исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY, около 73% респондентов сталкивались с необходимостью поиска работы в этом возрасте. Из них найти новое место смогли только 40%, при этом зачастую поиски длились больше семи месяцев.

Большинство участников опроса (71,5%) считают, что проблемы с поиском работы были связаны именно с возрастом. Еще 9,5% не нашли достойных предложений, 8,5% не устроила зарплата, а 1,6% — условия труда. Еще 8,9% отметили другие причины, по которым им не удавалось найти работу: отказы без указания причины, состояние здоровья и так далее.

Каждый второй респондент, нашедший работу после 50, смог сделать это в первую очередь благодаря своим навыкам.

— Как показали результаты нашего опроса, основное конкурентное преимущество, которое помогает быстрее найти работу людям старше 50 лет, — это их опыт и профессионализм, — говорит PR-менеджер РАБОТА.TUT.BY Анна Шагун. — Кроме того, для тех, кто хочет быть востребованным на рынке труда, в наше сверхдинамичное время важно не отставать от новых тенденций и технологий. Необходимо постоянно развиваться, следить за новшествами и стараться обучаться им. В будущем все большую ценность будут приобретать такие качества, как проактивноть и аналитические способности в совокупности с хорошо развитыми навыками коммуникации.

С тем, что сотрудникам старше 50 надо стараться не оставать от молодых, согласен и директор кадрового агентства KIAT Игорь Кочетов.

— За границей, в частности в Европе, берут на работу людей в 50 и старше. Наши работодатели говорят: мы бы и не против принять, но если бы он говорил по-английски, умел работать в Photoshop, в ACAD и так далее. Наши люди очень хорошие, но в этом возрасте, к сожалению, зачастую глубоко ментально советские. Они помнят, как большую часть жизни работали по трудовой книжке в одном цехе, бригаде, отделе, а сейчас другая реальность. Но наш рынок труда в этом отношении также меняется. В частности, в той же IT-отрасли средний возраст работников увеличивается, это однозначно показывают HR-обзоры и опросы работодателей. Появляются успешные примеры трудоустройства квалифицированных инженеров, проектировщиков, технологов и так далее, — рассказывает Игорь Кочетов.

Директор кадрового агентства «Анкор» Нелли Михайловская тоже отмечает, что сейчас возрастным сотрудникам стало значительно проще найти работу, чем раньше.

— Когда наше агентство открывалось 23 года назад, все наниматели хотели сотрудников в возрасте до 35 лет. Сейчас большинство компаний заявляет, что им все равно, какой возраст у работника: главное, чтобы он соответствовал требованиям компании, — говорит Нелли Михайловская. — Конечно, какие-то пожелания относительно возраста все равно бывают. Например, средний возраст сотрудников в офисе — 30 лет, и наниматель боится, что 50-летний человек не вольется в коллектив. Или молодой босс просит найти молодого секретаря, чтобы, как говорится, не заморачиваться, потому что общение с человеком намного старше зачастую подразумевает какие-то церемонии. А бывают и обратные ситуации. Например, некоторые клиенты специально просят найти офис-менеджера постарше, чтобы человек был с опытом.

В целом, констатирует Нелли Михайловская, в последнее время наниматели стали относиться к возрасту куда лояльнее и терпимее.

— Как-то у нас была вакансия главного бухгалтера в представительстве иностранной компании. Главные требования — знание западного учета и английского языка. А у меня как раз было резюме женщины, которой на тот момент был 51 год. Я спросила у клиента, готовы ли они рассмотреть кандидата в таком возрасте, на что был дан ответ: у нас ущемления по возрасту нет, главное, чтобы она соответствовала требованиям. Эта женщина прошла все тесты, собеседования — и выиграла конкурс у 30-летних девушек. В итоге на работу взяли именно ее, потому что она была лучше всех. Эту историю я считаю очень поучительной, — говорит Нелли Михайловская.

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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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