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Беларускому рэперу дали 19 лет колонии: он открыл свой магазин психотропов

03.10.2019 18:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларускому рэперу Джонни Гатти дали 19 лет колонии без конфискации имущества, передает агентство «Минск-Новости». Он создал целую наркогруппу (к музыке она никак не относилась), которая работала в регионах Беларуси. Информацию подтвердила представитель СК Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».

Настоящее имя Джонни Гатти – Евгений Зыль. В беларуском музыкальном пространстве он довольно известен, отчего в сети дело получило общественный резонанс. Когда Зыль совершил преступление, ему было 33 года. Вместе со своими приятелями он открыл интернет-магазин по продаже психотропов на территории Беларуси.

В 2015 году задержали сообщника Евгения. Следователи установили, что он причастен к еще трем онлайн-магазинам по продаже наркотиков, которыми руководил, будучи в России. Кроме того, при помощи мессенджеров он нанимал модераторов, курьеров и закладчиков. Испугавшись ареста подельника, Зыль уехал из Беларуси. СК объявил его в межгосударственный розыск.

В 2017 году в Брестской области задержали шесть закладчиков и модератора. Все они привлечены к уголовной ответственности. Евгения Зыля взяли в российском Саратове в декабре 2017 года, передали в Беларусь и заключили под стражу. Ранее его дважды судили за хулиганство. Музыканту вменили незаконный оборот психотропов и распространении порнографических материалов (19 таких эпизодов).

«В апреле этого года судом Московского района Бреста обвиняемый был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 21 год с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор был обжалован и опротестован. В итоге рэпер получил 19 лет без конфискации имущества», – резюмировала Гончарова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Беларускому рэперу Джонни Гатти дали 19 лет колонии без конфискации имущества, передает агентство «Минск-Новости». Он создал целую наркогруппу (к музыке она никак...
 
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