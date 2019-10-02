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МВД предложило ввести «уголовку» за сексуальные домогательства в интернете

03.10.2019 17:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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МВД снова предложило ввести уголовную ответственность за груминг (формирование доверительных отношений с ребенком, которые ведут к его сексуальной эксплуатации или даже насилию – прим. KYKY). Ведомство не первый раз выступает с этой инициативой, но законом она пока не поддержана. Об этом сообщает «Спутник».

Почему о груминге снова заговорили?

По данным МВД, статистика преступлений против половой свободы людей, которым еще не исполнилось 18 лет, сильно растет. За последний год количество подобных случаев стало больше в 22 раза. «Очевидно, что гарантировать безопасность детей в сети с применением действующего уголовного законодательства невозможно», – считают в ведомстве.

В доказательство МВД привело свежий пример. Так, в Брестской области нашли 20-летнего парня, который в 2015 году познакомился с «17-летним» подростком и завел с ним сексуальные отношения. А подростком оказался 43-летний мужчина. Под вымышленными данными он вел социальные сети, находил парней младше 18 лет и получал от них интимные фотографии и видео. Среди пострадавших – шесть человек.

Сейчас мужчина задержан. На него завели уголовное дело о создании и распространении порнографии. Ему грозит восемь лет колонии. Правовую оценку другим преступлениям следователи дадут позже.

Фото обложки: Prue Stent.

Читайте по теме: «Мы никуда не жаловались – никто не станет слушать детдомовцев». Истории насилия в беларуских интернатах

 
 
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МВД снова предложило ввести уголовную ответственность за груминг (формирование доверительных отношений с ребенком, которые ведут к его сексуальной эксплуатации...
 
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