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Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью

03.10.2019 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Необычный пудель из США стал звездой интернета благодаря своей внешности.

Дело в том, что пес Нори очень похож на людей: у него большие глаза миндалевидной формы и сомкнутые губы, как у человека, пишет Daily Mail. Хозяева пса поначалу не замечали, что их питомец чем-то отличается от других собак. Они не догадывались, что Нори станет известным на весь мир.

Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью
Фото: instagram.com/norichiban

Такая внешность у пса получилась в результате смеси австралийского пуделя и той-пуделя. Когда хозяин заметил нетипичную внешность своей собаки, он начал публиковать в социальные сети забавные кадры. Позже мужчина наткнулся на кадры очень похожего пса по кличке Йоги, который уже давно прославился благодаря своей внешности. В комментариях хозяин Нори оставил фото своего пуделя и в шутку поинтересовался, не братья ли оба питомца.  

Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью

На Нори моментально обратили внимание пользователи социальных сетей и журналисты. Хозяева позже признались, что их собаке прохожие оказывают особенно много внимания. Когда они показали в соцсетях своего питомца, когда он еще был щенком, многие заметили, что он похож на Чубакку из фильма «Звездные войны».

Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью

Хозяева завели для Нори и своего второго пса отдельный Instagram-аккаунт.

Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью
Фото: instagram.com/norichiban

Питомцы собирают лайки, а хозяева смеются с комментариев пользователей, которые предполагают, что хозяева применяют фотошоп к снимкам.  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака»? Умилительные кадры смотрите здесь.  

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Необычный пудель из США стал звездой интернета благодаря своей внешности. Дело в том, что пес Нори очень похож на людей: у него большие глаза миндалевидной формы и...
 
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