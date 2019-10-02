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Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью
Источник материала: СТВ
Необычный пудель из США стал звездой интернета благодаря своей внешности.
Дело в том, что пес Нори очень похож на людей: у него большие глаза миндалевидной формы и сомкнутые губы, как у человека,
Такая внешность у пса получилась в результате смеси австралийского пуделя и той-пуделя. Когда хозяин заметил нетипичную внешность своей собаки, он начал публиковать в социальные сети забавные кадры. Позже мужчина наткнулся на кадры очень похожего пса по кличке Йоги, который уже давно прославился благодаря своей внешности. В комментариях хозяин Нори оставил фото своего пуделя и в шутку поинтересовался, не братья ли оба питомца.
На Нори моментально обратили внимание пользователи социальных сетей и журналисты. Хозяева позже признались, что их собаке прохожие оказывают особенно много внимания. Когда они показали в соцсетях своего питомца, когда он еще был щенком, многие заметили, что он похож на Чубакку из фильма «Звездные войны».
Хозяева завели для Нори и своего второго пса отдельный Instagram-аккаунт.
Питомцы собирают лайки, а хозяева смеются с комментариев пользователей, которые предполагают, что хозяева применяют фотошоп к снимкам.
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Необычный пудель из США стал звездой интернета благодаря своей внешности. Дело в том, что пес Нори очень похож на людей: у него большие глаза миндалевидной формы и...
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