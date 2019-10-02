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Из горящей квартиры в Воложине спасли мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Воложине на пожаре спасен хозяин квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его на свежий воздух вынес сотрудник МЧС, который живет по соседству.
С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. Также из дома эвакуировали еще семь человек. Причины происшествия выясняются.
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Новости Беларуси. В Воложине на пожаре спасен хозяин квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его на свежий воздух вынес сотрудник МЧС, который живет по...
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